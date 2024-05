Ag. Kvaratskhelia: “C’è l’interesse e l’offerta del PSG. Ora la decisione spetta al Napoli”

Mamuka Jugeli, procuratore di Khvicha Kvaratskhelia, ha parlato del futuro dell’asso del Napoli, confermando un’offerta del PSG.

Queste le sue parole: “L’interesse dall’Arabia Saudita per Kvaratskhelia non è vero. C’è l’interesse e l’offerta del Paris Saint-Germain, tutto dipende dalla decisione del Napoli e di Aurelio De Laurentiis. Il ragazzo ora è concentrato per gli Europei, vuole fare benem per la prima storica apparizione della Georgia in una grande competizione e non vuole farsi distrarre da altro”.

Foto: Instagram personale