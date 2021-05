Ag. Koeman: “Parole di Laporta esagerate, Ronald è andato in ospedale per dei controlli di routine”

Il presidente del Barcellona, Joan Laporta, ha parlato così delle condizioni di salute di Ronald Koeman, ricoverato qualche giorno fa a Barcellona: “Ha avuto un problema che lo ha portato in ospedale, ma si sottopone regolarmente ad alcuni esami perché un anno fa ha avuto un infarto. Gli ho detto di calmarsi”.

L’agente del tecnico olandese ha voluto fare chiarezza sull’episodio, a suo dire molto meno grave di quanto detto dal numero uno blaugrana: “Le parole del presidente del Barcellona circa gli attacchi d’ansia di Ronald Koeman sono esagerate. Ronald è stato in ospedale per controlli della pressione sanguigna, un controllo di routine per persone con i suoi pregressi medici”.

Foto: Twitter Barcellona