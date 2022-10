Ag. Kessié: “Le voci sull’addio al Barça sono false. È felice, si sta ambientando”

In Spagna negli ultimi giorni si parlava di un possibile addio di Franck Kessié al Barcellona. Il calciatore non sta trovando spazi nello scacchiere di Xavi e – si legge – che il centrocampista ivoriano sarebbe tornato volentieri al Milan. Voci subito smentite. Infatti, George Atangana, agente del centrocampista, ha smentito categoricamente le indiscrezioni spagnole ai microfoni del Mundo Deportivo: “Sono tutte fake news, è assolutamente falso. Franck è felice a Barcellona e non vuole andarsene. È arrivato da pochi mesi e si sta ancora adattando sia alla sua nuova squadra sia al tipo di gioco di Xavi”,

Foto: Twitter Barcellona