Ag. Karsdorp: “Siamo stupiti. Esigo delle spiegazioni dalla Roma e da Mourinho”

Sarà un caso destinato a far discutere quello tra Karsdorp e Mourinho, dopo le parole del tecnico portoghese a fine gara ieri, contro il Sassuolo, quando parlava di un giocatore con aun atteggiamento negativo e che sarebbe dovuto andare via a gennaio.

Mourinho, pur non facendo il nome, ce l’aveva con Karsdorp, e la risposta dell’agente del giocatore, Johan Henkes, arriva alla testata olandese Nos.

Queste le sue parole: “Sono sorpreso per le dichiarazioni di Mourinho voglio una spiegazione. Siamo stupiti anche dal fatto che tutti puntino su Rick, senza che Mourinho o la Roma ne citino il nome. Vogliamo una spiegazione dal club sulle parole del tecnico, e sul modo in cui lo ha fatto. Non è così che si tratta un giocatore che ha giocato per la Roma per cinque anni”.

Foto: twitter Roma