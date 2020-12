“Jorginho è un giocatore del Chelsea e sta benissimo lì. Però in futuro non escludo un suo ritorno in Italia”. Ad affermarlo Joao Santos, procuratore del centrocampista, intervenuto a Radio Kiss Kiss Napoli. Sull’interesse del Napoli per Emerson Palmieri, Santos ha detto: “Jorginho è molto amico di Emerson Palmeri, però non so se ha parlato di un suo possibile arrivo a Napoli”.

Foto: Twitter Chelsea