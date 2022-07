Ag. Insigne: “Ancora da Nazionale? Penso di si. Ricordiamoci che il Canada va ai Mondiali, noi no”

Intervenuto ai microfoni di Gr Parlamento, Andrea d’Amico, agente di Lorenzo Insigne, ha parlato dell’accoglienza riservata all’ex capitano del Napoli e a Mimmo Criscito durante il loro sbarco in Canada, inoltre non ha chiuso la porta ad altri possibili sbarchi di giocatori italiani in MLS: “Sembrava di essere a Mergellina, ci sono tanti tifosi che seguono il ostro campionato. C’è un grande entusiasmo che ha pervaso anche Mimmo Criscito quando è arrivato qualche giorno dopo. Insigne ancora da Nazionale? Penso di sì, il nostro campionato può sembrare più performante ma ricordiamo che il Canada andrà ai Mondiali e noi no. Lorenzo può tornare utile a Mancini, con cui ha parlato prima di andare in Canada. Arriveranno altri italiani qui nella Mls, ma non voglio sbilanciarmi sulle operazioni finché non sono fatte. Posso dire che arriveranno altri giocatori importanti. Il futuro del calcio mondiale è in Nord America, che ricordiamo ospiteranno i Mondiali nel 2026 e se l’Italia si qualificheraà dovrebbe giocare proprio a Toronto“.

Foto: Twitter Toronto