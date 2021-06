Ag. Gomez: “Il ‘Papu’ ama l’Italia, non escludo un suo ritorno in Serie A”

Intervistato da La Gazzetta dello Sport, Giuseppe Riso, agente del Papu Gomez, ha parlato del futuro del suo assistito: “Si trova benissimo a Siviglia però ama l’Italia, quindi in futuro non escludo affatto un suo rientro in serie A”.

Foto: Twitter Siviglia