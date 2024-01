Ag. Echeverri: “Ha già svolto le visite, è fatta al 99%”

“L’operazione è conclusa al 99%. Ha già svolto le visite mediche, l’annuncio verrà fatto nei prossimi giorni” – le parole di Enzo Mentepaeone, agente del futuro giocatore del Manchester City classe 2006 Claudio Echeverri, a Radio La Red. Il giocatore era in scadenza di contratto a dicembre 2024 e aveva già annunciato la volontà di non rinnovare con il River Plate. Rimarrà in prestito per altri sei mesi prima di sbarcare in Europa per giocare tra le fila dei Citizens.

Foto: Instagram Echeverri