Ag. Dragusin: “Domani parlerò col Genoa. Napoli? Non puoi mai dire di no”

Radu Dragusin è uno dei nomi più caldi di questo avvio di calciomercato col Tottenham e il Napoli sulle sue tracce. Florin Manea, agente del difensore del Genoa Radu Dragusin, ha così parlato ai microfoni di CalcioNapoli2 Live del suo assistito: “Domani torno in Italia per Bologna-Genoa. Radu ha un grande carattere, davvero spettacolare. Un giocatore così serio è umile non l’ho mai visto e per questo ho sempre saputo che sarebbe arrivato in alto. E uno spettacolo lavorare con lui. E’ alto veloce e potente e dopo l’allenamento resta sempre in campo per migliorare la sua tecnica”

“Dopo la partita col Napoli dove ha affrontato Osimhen facendo una grande partita sono andato a casa sua per una birra, ma lui ha preferito bere acqua e andare subito a dormire lasciandomi da solo. Ha lavorato tanto sul piede sinistro perché giocava a sinistra e adesso può fare tutte le posizione in difesa. Se gioca sulla fascia sa anche spingere ma nonostante tutto può anche migliorare. Lui non è male con la palla e deve fare esperienza ma è normale che a 21 anni si cerchi di giocare semplice”.

Infine: “Napoli? Non puoi mai dire di no al Napoli, ma dipende da tante cose. Radu non pensa ai soldi, ma al percorso e alla città dove lavorerà e allenerà. Quando si è parlato di Napoli e Tottenham, lui si è creato il problema di lasciare il lavoro a metà col Genoa chiedendosi se fosse giusto partire. Io gli ho detto che aiuterebbe il club con i soldi che incasserebbe dalla sua cessione. E’ comunque normale che un ragazzo di 21 anni che si trova bene a Genoa ed ha un grande rapporto con i tifosi si possa creare questi problemi.

