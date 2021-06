Ag. Barrow: “C’è l’intesa per il rinnovo. Colley? E’ molto seguito”

L’agente dell’attaccante Musa Barrow, Luigi Sorrentino, è intervenuto questo pomeriggio a Radio 1909 nel corso della trasmissione Fede Rossoblù per parlare del futuro dell’attaccante e di un altro suo assistito, Ebrima Colley.

Queste le sue parole: “Rinnovo di Barrow? Si, posso confermare che l’intesa c’è e l’accordo è vicino”.

Su Colley: “Il ragazzo ha proprio esordito a Bologna 2 anni fa, con l’Atalanta, negli ultimi minuti di quella partita vinta dal Bologna. Tra l’altro in quella frazione finale di gara gli attaccanti dell’Atalanta erano Barrow e Colley… Che non fosse un segnale? A parte gli scherzi, devo dire che il ragazzo è seguito da diverse società tra cui il Bologna ma ad oggi non c’è niente”.

Foto: Twitter Bologna