Ag.Bale chiarisce: “Gareth resterà a Madrid. Non c’è odio con Zidane”

L’agente di Gareth Bale, Jonathan Barnett ha chiarito la posizione del suo assistito. Ai microfoni della BBC il procuratore ha dichiarato: “Gareth sta bene, ha ancora due anni di contratto. Ama vivere a Madrid e non andrà da nessuna parte. Certo, c’è stato interesse nei suoi confronto ma è difficile trovare un club che possa permetterselo”.

Il campione gallese è vincolato ad un contratto fino al 2022, ma a più riprese non è stato schierato da Zinedine Zidane per il ritorno del campionato dopo il lockdown: “Gareth non sta cercando di sopravvivere a Zinedine Zidane, non c’è odio. Semplicemente Zidane non lo fa giocare. Gareth si allena ogni giorno e lo fa bene”.

Foto: Twitter Real Madrid