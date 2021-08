Affondo di Tebes su Laporta: “L’accordo CVC non c’entra nulla con la partenza di Messi”

Il Presiente della Liga Spagnola, Javier Tebes, tramite il proprio profilo Twitter risponde alle accuse indirette lanciate dal numero 1 del Barcellona, Laporta, in cui viene accusato di essere responsabile della partenze di Messi dal club catalano a causa delle restrizioni riguardanti le norme il tetto salariale imposte ai partecipanti del campionato spagnolo. Il Presidente Blaugrana, come causa principale ha indirizzato le mire sull’accordo stipulato col fondo CVC per l’immissione di 2,7 miliardi di euro. Dal canto suo, Tebes ha così risposto “Ho cenato con Laporta lo scorso 14 luglio, abbiamo parlato e ho mostrato a lui e ai dirigenti del Barcellona la documentazione dell’accordo con CVC. Loro mi hanno spiegato che era chiuso l’accordo con Messi e l’entusiasmo era a mille”.

Questo il Tweet del Presidente della Liga

Corrección. Cenamos con @JoanLaportaFCB el 14 de julio, se habló y se entregó documentación del tema de CVC a los ejecutivos del @FCBarcelona_es, explicaron el acuerdo cerrado con Messi…"entusiasmo a raudales"#LaVerdad

Foto: Twitter Barcellona