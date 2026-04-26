Affarone Malen, ora punta il record di Balotelli e spera nella Champions

26/04/2026 | 14:00:13

Dalla trattativa che vi abbiamo raccontato in esclusiva lo scorso 11 gennaio fino all’impatto devastante sulla Serie A, Malen è stato senza dubbi l’affarone del mercato di gennaio. Undici reti in quattordici presenze, Donyell prosegue il volo in giallorosso e spera di trascinare i capitolini alla Champions, in una corsa che si è complicata tremendamente nelle ultime settimane. Un rendimento, quello di Malen, che non è stato accompagnato dalla continuità della Roma, che fino a gennaio era sempre stata in zona qualificazione Champions. Intanto però Malen continua a inanellare record. In passato c’è stato un altro giocatore arrivato durante il calciomercato di gennaio ha segnato quanto Malen in Serie A. Si tratta di Maxi Lopez, che nella stagione 2009/10 realizzò proprio undici goal con la maglia del Catania. A detenere il record di miglior marcatore come nuovo acquisto di gennaio è attualmente ancora Mario Balotelli. Acquistato dal Milan nel gennaio 2012 dal Manchester City, il centravanti riuscì a segnare dodici goal in appena tredici partite.

foto x lega