Alle 20 si è chiusa la sessione di calciomercato estiva in Serie A, per la stagione 2025-26. Appuntamento ora alla sessione invernale. Questi gli affari ufficiali dell’ultimo giorno di calciomercato estivo.
21:59. Pescara, dalla Cremonese arriva Tsadjout.
21:56. Zè Pedro nuovo giocatore del Cagliari, arriva dal Porto.
21:50. Chukwueze lascia il Milan, va al Fulham
21: 40: Carrarese, dal Pisa arriva l’attaccante Arena
21: 35: Harder lascia lo Sporting Lisbona e va al Lipsia
21: 30: Monopoli, Bulevardi risolve il contratto con il club
21: 25: Livorno, dall’Ascoli arriva Odjer
21: 20. Gargiulo dal Cosenza al Campobasso
21: 15: Kolo Muani è un giocatore del Tottenham, arriva in prestito dal PSG
21: 10: Boniface dal Bayer Leverkusen in prestito al Werder Brema
21. 05. Benevento, dal Crotone arrivano Cantisani e Tumminiello
20: 58: Arsenal, in difesa arriva Hincapie dal Bayer Leverkusen
20: 55: Ikoné lascia la Fiorentina e va al Paris FC
20: 54: Ternana, in difesa torna Meccariello
20: 50: Crotone, dal Benevento arrivano Berra e Perlingieri
20: 41: Juve Stabia, torna il centrocampista Zuccon: nuovo prestito dall’Atalanta
20: 40: Salernitana, doppio innesto: arrivano Frascatore in difesa e Ferraris a centrocampo
20: 39: Cavese, arriva Ubaldi dal Rimini
20: 38: Como, dal Santos arriva il difensore De Paula
20: 35: Sassuolo, ceduto Caligara al Pescara
20: 30: Udinese, risoluzione del contratto con Alexis Sanchez
20: 25: Real Sociedad, dal PSG arriva Carlos Soler a titolo definitivo
20: 22: Campobasso, arriva il difensore Armini dal Crotone
20: 21: Pisa, Lind è un giocatore del Nordsjaelland
20: 20: Belotti è un nuovo giocatore del Cagliari. Arriva a titolo definitivo dal Como
20: 15: Pro Patria, c’è l’arrivo dell’attaccante Ganz
20: 12: Coulibaly è un nuovo giocatore del Sassuolo.
20: 10: Antony torna al Betis Siviglia a titolo definitivo. Lascia il Manchester United
20: 08: Juventus, depositato il contratto di Openda
20. 06: Foggia, arrivano Olivieri e Sylla
20: 02: Bari, c’è il ritorno di Maggiore. Ha firmato un triennale
20: 01: Inter, depositato il contratto di Akanji
20: 00: Avellino, ceduto Rocca al Lumezzane
19: 55: Juventus, depositato il contratto di Zhegrova
19: 50: Giugliano, in difesa arriva del Fabbro-
19: 16: Como, c’è l’arrivo del difensore Diego Carlos
19: 14:Torino, preso dal Pescara Zeppieri
19: 13:Cremonese, arriva Faye
19: 00: Como, ingaggiato Posch dal Bologna
18: 55. Juve Stabia, arriva Correia a centrocampo
18: 50: Salernitana, Maggiore risolve il contratto con i campani
18: 44: Carrarese, arriva Hasa in prestito dal Napoli
18: 40:Sambi Lokonga lascia l’Arsenal. Il belga rinforza l’Amburgo
18: 33: Perugia, dal Parma arriva il centrocampista Terrnava
18: 30: Villarreal, dall’Olympique Lione arriva Mikautadze
18: 22: Bologna: arriva Sulemana dall’Atalanta
18: 20: Pineto, ceduto l’attaccante Gambale all’Audace Cerignola
18: 15: Udinese arriva Zanoli dal Napoli
18: 05: Atalanta, dal Milan arriva il centrocampista Musah
18: 04: Pineto, dal Pescara arriva in prestito il giovane Saccomanni
18.00: Potenza, arriva l’attaccante Bruschi dal Monopoli
17: 54: Ternana, in prestito dal Pisa arriva Durmush
17: 50: Casertana, Carretta girato in prestito alla Virtus Francavilla
17: 43: Juventus, Nico Gonzalez lascia e va all’Atletico Madrid
17. 40:Giana Erminio, scambio con la Pergolettese: arriva Albertini e parte Pala
17: 39: Napoli tesserato il giovane Barido dalla Juventus
17: 35: Monopoli, il centrocampista Calvano va al Crotone: prestito fino a fine stagione
17: 33: Emerson Palmieri è un nuovo giocatore del Marsiglia di De Zerbi
17: 22: Salernitana, a centrocampo arriva Tascone
17: 20: Aston Villa, Iling-Junior in prestito al West Bromwich Albion
17:16: Elche, preso Adria Pedrosa dal Siviglia.
17:10: Basilea, arriva Flavius Daniliuc dalla Salernitana.
17:04: Olympique Marsiglia, preso Emerson Palmieri dal West Ham.
17:03: Bayer Leverkusen, preso Ezequiel Fernandez dall’Al Qadsiah.
17:02: Anversa, preso Isaac Babadi dal PSV.
17:01: West Bromwich, arriva Samuel Iling-Junior dall’Aston Villa.
17:00: Bournemouth, preso Veljko Milosavljevic dalla Stella Rossa.
16:51: Sampdoria, arriva Barak dalla Fiorentina.
16:41: Nantes, preso Mwanga dallo Strasburgo.
16:35: Leicester, arriva Julian Carranza dal Feyenoord.
16:31: Lorient, arriva Bamo Meite dall’OM.
16:30: Brest, preso Lucas Tousart dall’Union Berlino.
16:15: PAOK, preso Alessandro Bianco dalla Fiorentina.
16:02: Chelsea, arriva Facundo Buonanotte dal Brighton.
15:59: Sporting CP, preso Ioannidis dal Panathinaikos.
15:31: Torino, arriva Nkounkou dall’Eintracht Francoforte.
15:11: Genoa, preso Jean Onana dal Besiktas.
14:58: Strasburgo, arriva Julio Enciso dal Brighton.
14:40: Entella, preso Tommaso Del Lungo dall’Atalanta.
14:35: Torino, preso il giovane Ndime dal Genk
14:25- Aston Villa, preso Lindelof dal Manchester Utd
13:59- Sudtirol, preso Mancini dal Campobasso
13:42- Borussia Monchengladbach, arriva Engelhardt dal Como
13:40 – Siracusa, preso Frisenna dal Catania
13.38 – Avellino, arriva Biasci dal Catanzaro
13.33 – Real Sociedad, preso Yangel Herrera dal Girona
13.24 – Bari, preso il giovane Burgio dal Potenza
13.22 – Verona, in arrivo il giovane Veis Yildiz dal Bayern Monaco
13.20 – Foggia, preso Fossati dal Genoa
12.55 – Empoli, in arrivo Ghion dal Sassuolo
12.46 – Pontedera, preso Faggi dal Bari
12.44 – Venezia, in arrivo Bohinen dal Genoa
12.38 – PSV Eindhoven, preso Boadu dal Monaco
12.37 – Bari, in arrivo Darboe dalla Roma
12.32 – Castellon, in arrivo De Nipoti dall’Atalanta Under 23
12.31 – L’Aquila, preso Moussa Seck Ndoye dal Livorno
12.25 – Reggiana, in arrivo Tripaldelli dal Bari
12.24 – Bari, preso Meroni dalla Reggiana
12.14 – Virtus Entella, in arrivo il giovane Del Lungo dall’Atalanta
12.02 – Casa Pisa, preso Livramento dal Verona
11.44 – Pescara, preso il giovane Corazza in prestito dal Bologna
11.24 – Spezia, arriva Fellipe Jack dal Como
11.20- Bournemouth, preso Jimenez dal Milan
10.56 – Persig Bandung, presi Eliano Reijnders e Andrew Jung
10.53 – Reggiana, preso Lambourde dal Verona
10.44 – Como, arriva il giovane Denisovs dal Riga
10.48 – Fiorentina, preso Lamptey dal Brighton
10.42 – Inter, arriva il giovane Joachim Williamson dal Grasshoppers
10.42 – Metz, preso Habib Diallo dal Damac
10.21 – Pisa, arriva Lorran in prestito dal Flamengo
09.27 – Nizza, preso Tiago Gouveia in prestito dal Benfica
09.12 – Monaco, arriva il giovane Stanis Idumbo
08.27 – Nottingham Forest, arriva John Victor dal Botafogo