Gli affari ufficiali dell’ultimo giorno di calciomercato

01/09/2025 | 21:33:29

Alle 20 si è chiusa la sessione di calciomercato estiva in Serie A, per la stagione 2025-26. Appuntamento ora alla sessione invernale. Questi gli affari ufficiali dell’ultimo giorno di calciomercato estivo.

21:59. Pescara, dalla Cremonese arriva Tsadjout.

21:56. Zè Pedro nuovo giocatore del Cagliari, arriva dal Porto.

21:50. Chukwueze lascia il Milan, va al Fulham

21: 40: Carrarese, dal Pisa arriva l’attaccante Arena

21: 35: Harder lascia lo Sporting Lisbona e va al Lipsia

21: 30: Monopoli, Bulevardi risolve il contratto con il club

21: 25: Livorno, dall’Ascoli arriva Odjer

21: 20. Gargiulo dal Cosenza al Campobasso

21: 15: Kolo Muani è un giocatore del Tottenham, arriva in prestito dal PSG

21: 10: Boniface dal Bayer Leverkusen in prestito al Werder Brema

21. 05. Benevento, dal Crotone arrivano Cantisani e Tumminiello

20: 58: Arsenal, in difesa arriva Hincapie dal Bayer Leverkusen

20: 55: Ikoné lascia la Fiorentina e va al Paris FC

20: 54: Ternana, in difesa torna Meccariello

20: 50: Crotone, dal Benevento arrivano Berra e Perlingieri

20: 41: Juve Stabia, torna il centrocampista Zuccon: nuovo prestito dall’Atalanta

20: 40: Salernitana, doppio innesto: arrivano Frascatore in difesa e Ferraris a centrocampo

20: 39: Cavese, arriva Ubaldi dal Rimini

20: 38: Como, dal Santos arriva il difensore De Paula

20: 35: Sassuolo, ceduto Caligara al Pescara

20: 30: Udinese, risoluzione del contratto con Alexis Sanchez

20: 25: Real Sociedad, dal PSG arriva Carlos Soler a titolo definitivo

20: 22: Campobasso, arriva il difensore Armini dal Crotone

20: 21: Pisa, Lind è un giocatore del Nordsjaelland

20: 20: Belotti è un nuovo giocatore del Cagliari. Arriva a titolo definitivo dal Como

20: 15: Pro Patria, c’è l’arrivo dell’attaccante Ganz

20: 12: Coulibaly è un nuovo giocatore del Sassuolo.

20: 10: Antony torna al Betis Siviglia a titolo definitivo. Lascia il Manchester United

20: 08: Juventus, depositato il contratto di Openda

20. 06: Foggia, arrivano Olivieri e Sylla

20: 02: Bari, c’è il ritorno di Maggiore. Ha firmato un triennale

20: 01: Inter, depositato il contratto di Akanji

20: 00: Avellino, ceduto Rocca al Lumezzane

19: 55: Juventus, depositato il contratto di Zhegrova

19: 50: Giugliano, in difesa arriva del Fabbro-

19: 16: Como, c’è l’arrivo del difensore Diego Carlos

19: 14:Torino, preso dal Pescara Zeppieri

19: 13:Cremonese, arriva Faye

19: 00: Como, ingaggiato Posch dal Bologna

18: 55. Juve Stabia, arriva Correia a centrocampo

18: 50: Salernitana, Maggiore risolve il contratto con i campani

18: 44: Carrarese, arriva Hasa in prestito dal Napoli

18: 40:Sambi Lokonga lascia l’Arsenal. Il belga rinforza l’Amburgo

18: 33: Perugia, dal Parma arriva il centrocampista Terrnava

18: 30: Villarreal, dall’Olympique Lione arriva Mikautadze

18: 22: Bologna: arriva Sulemana dall’Atalanta

18: 20: Pineto, ceduto l’attaccante Gambale all’Audace Cerignola

18: 15: Udinese arriva Zanoli dal Napoli

18: 05: Atalanta, dal Milan arriva il centrocampista Musah

18: 04: Pineto, dal Pescara arriva in prestito il giovane Saccomanni

18.00: Potenza, arriva l’attaccante Bruschi dal Monopoli

17: 54: Ternana, in prestito dal Pisa arriva Durmush

17: 50: Casertana, Carretta girato in prestito alla Virtus Francavilla

17: 43: Juventus, Nico Gonzalez lascia e va all’Atletico Madrid

17. 40:Giana Erminio, scambio con la Pergolettese: arriva Albertini e parte Pala

17: 39: Napoli tesserato il giovane Barido dalla Juventus

17: 35: Monopoli, il centrocampista Calvano va al Crotone: prestito fino a fine stagione

17: 33: Emerson Palmieri è un nuovo giocatore del Marsiglia di De Zerbi

17: 22: Salernitana, a centrocampo arriva Tascone

17: 20: Aston Villa, Iling-Junior in prestito al West Bromwich Albion

17:16: Elche, preso Adria Pedrosa dal Siviglia.

17:10: Basilea, arriva Flavius Daniliuc dalla Salernitana.

17:04: Olympique Marsiglia, preso Emerson Palmieri dal West Ham.

17:03: Bayer Leverkusen, preso Ezequiel Fernandez dall’Al Qadsiah.

17:02: Anversa, preso Isaac Babadi dal PSV.

17:01: West Bromwich, arriva Samuel Iling-Junior dall’Aston Villa.

17:00: Bournemouth, preso Veljko Milosavljevic dalla Stella Rossa.

16:51: Sampdoria, arriva Barak dalla Fiorentina.

16:41: Nantes, preso Mwanga dallo Strasburgo.

16:35: Leicester, arriva Julian Carranza dal Feyenoord.

16:31: Lorient, arriva Bamo Meite dall’OM.

16:30: Brest, preso Lucas Tousart dall’Union Berlino.

16:15: PAOK, preso Alessandro Bianco dalla Fiorentina.

16:02: Chelsea, arriva Facundo Buonanotte dal Brighton.

15:59: Sporting CP, preso Ioannidis dal Panathinaikos.

15:31: Torino, arriva Nkounkou dall’Eintracht Francoforte.

15:11: Genoa, preso Jean Onana dal Besiktas.

14:58: Strasburgo, arriva Julio Enciso dal Brighton.

14:40: Entella, preso Tommaso Del Lungo dall’Atalanta.

14:35: Torino, preso il giovane Ndime dal Genk

14:25- Aston Villa, preso Lindelof dal Manchester Utd

13:59- Sudtirol, preso Mancini dal Campobasso

13:42- Borussia Monchengladbach, arriva Engelhardt dal Como

13:40 – Siracusa, preso Frisenna dal Catania

13.38 – Avellino, arriva Biasci dal Catanzaro

13.33 – Real Sociedad, preso Yangel Herrera dal Girona

13.24 – Bari, preso il giovane Burgio dal Potenza

13.22 – Verona, in arrivo il giovane Veis Yildiz dal Bayern Monaco

13.20 – Foggia, preso Fossati dal Genoa

12.55 – Empoli, in arrivo Ghion dal Sassuolo

12.46 – Pontedera, preso Faggi dal Bari

12.44 – Venezia, in arrivo Bohinen dal Genoa

12.38 – PSV Eindhoven, preso Boadu dal Monaco

12.37 – Bari, in arrivo Darboe dalla Roma

12.32 – Castellon, in arrivo De Nipoti dall’Atalanta Under 23

12.31 – L’Aquila, preso Moussa Seck Ndoye dal Livorno

12.25 – Reggiana, in arrivo Tripaldelli dal Bari

12.24 – Bari, preso Meroni dalla Reggiana

12.14 – Virtus Entella, in arrivo il giovane Del Lungo dall’Atalanta

12.02 – Casa Pisa, preso Livramento dal Verona

11.44 – Pescara, preso il giovane Corazza in prestito dal Bologna

11.24 – Spezia, arriva Fellipe Jack dal Como

11.20- Bournemouth, preso Jimenez dal Milan

10.56 – Persig Bandung, presi Eliano Reijnders e Andrew Jung

10.53 – Reggiana, preso Lambourde dal Verona

10.44 – Como, arriva il giovane Denisovs dal Riga

10.48 – Fiorentina, preso Lamptey dal Brighton

10.42 – Inter, arriva il giovane Joachim Williamson dal Grasshoppers

10.42 – Metz, preso Habib Diallo dal Damac

10.21 – Pisa, arriva Lorran in prestito dal Flamengo

09.27 – Nizza, preso Tiago Gouveia in prestito dal Benfica

09.12 – Monaco, arriva il giovane Stanis Idumbo

08.27 – Nottingham Forest, arriva John Victor dal Botafogo