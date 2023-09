Affari ufficiali LIVE: Lazio, preso il portiere Christos Mandas

E’ tutto pronto all’Hotel Sheraton di Milano, sede del calciomercato estivo. Alle ore 20 è infatti fissato il termine ultimo per depositare i contratti dei calciatori. Da quel momento in poi i giochi saranno fatti, almeno fino alla finestra di mercato invernale.

Di seguito, saranno riportati, tutti i trasferimenti ufficializzati dai club nel corso della giornata:

12.18 Frosinone, preso Caleb Okoli dall’Atalanta

12.08 Lazio, arriva Christos Mandas dall’OFI Crete

12.01 Young Boys, preso Ebrima Colley dall’Atalanta

11.40 Swift Hesper, c’è Karim Zedadka in arrivo dal Napoli

11.36 Manchester City, acquistato Matheus Nunes dal Wolverhampton

11.06 Frosinone, arriva Reinier dal Real Madrid

11.05 Nottingham Forest, preso Nuno Tavares dall’Arsenal

11.04 Espanyol, torna in Spagna Marc Jurado dal Manchester United

11.00 Union Berlino, arriva Bonucci dalla Juventus

10.54 Monza, arriva Lorenzo Colombo dal Milan

10.50 Chelsea, preso Cole Palmer dal Manchester City

10.44 Parma, tesserato Gianluca Di Chiara

10.40 Juventus, arriva Patryk Mazur dallo Stal Rzeszów

10.30 Vis Pesaro, c’è Jack de Vries, dal Venezia

10.00 Manchester United, ecco Altay Bayindir dal Fenerbahçe

09.58 Brindisi, tesserato Riccardo Costa, dalla Virtus Entella

09.55 Catanzaro, arriva Kevin Miranda dal Sassuolo

09.54 Az Alkmaar, acquistato Ibrahim Sadiq dall’Hacken

09.21 Audace Cerignola, preso Titas Krapikas