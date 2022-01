Affari Ufficiali LIVE

Il 3 gennaio si è ufficialmente aperta la sessione invernale di calciomercato che chiuderà questa sera alle 20. Ultime ore calde di un mercato che ci ha regalato grandi colpi ma anche cessioni importanti senza dimenticare che la corsa salvezza di molte squadre si deciderà in queste ore di fibrillazione. Tante sono ancora le trattative da definire e sbloccare, numerosi i club impegnati nelle operazioni in entrata e in uscita. Di seguito tutti gli affari ufficiali.

17.23: Grasshoppers, in arrivo Bruno Jordao dal Wolverhampton

17.20: Frosinone, ecco Marko Bozic del NK Radomlje. Ufficiale

17.00: Salernitana, Radovanic ha firmato fino al 2023

16.45: Juventus, ufficiale l’arrivo di Zakaria

16.40: Venezia, dallo Young Boys approda Jean-Pierre Nsame

16.38: Olympique Lione, dal Tottenham arriva Tanguy Ndombele

16.36: Como, dalla Cremonese arriva in prestito Fillipo Nardi

16.30: Cosenza, Rodney Nkele Kongolo si trasferisce a titolo definitivo dal Sportclub Heerenveen

16.22: Pescara, dal Seregno, in prestito con diritto di opzione arriva Iacopo Cernigoi

16.18: Pordenone, dal Milan arriva il giovane Emanuele Torrasi che ha firmato fino al 2024

16.13: Perugia, arriva Christian D’Urso dal Cittadella

16.02: Sassuolo, a titolo definito dal Padova arriva Luca Moro

15.56: Atalanta, dal Parma arriva Mihaila

15.42: Ascoli, arriva Federico Ricci dalla Reggina

15.40: Fermana, dalla Pro Vercelli arriva Alessandro Sangiorgi

15.40: Pro Vercelli, dalla Fermana a titolo definitivo Alessio Nepi

15.39: Juventus, dal Frosinone arriva Federico Gatti. Resterà in gialloblu fino a giugno

15.23: Siena, a titolo definitivo arriva il portiere Paolo Bastianello dal Frosinone

15.16: Reggina, dal Pordenone arriva Tomasz Kupisz

15.10: Greuther Furth, a titolo definitivo si assicura le prestazioni di Tobias Raschl

15.09: Manchester City, dal River Plate approda Julian Alvarez

15.08: ViborgFF, dallo Young Boys arriva Nicolas Bürgy

15.03: Messina, a titolo temporaneo dal Teramo arriva Daniele Trasciani

14.38: Salernitana, dal Sport Club do Recife arriva Mikael a titolo temporaneo

14.30: Everton, il nuovo allenatore è Frank Lampard

14.12: Napoli, rientra Folorunsho dal Pordenone

14.10: Bologna, dal Crotone arriva Luis Rojas a titolo temporaneo

13.50: Zito Luvumbo torna al Cagliari

13.48: Michele Camporese al Cosenza in prestito fino al termine della stagione

13.44: Dario Del Fabro al Cittadella

13.41: Benevento, Tello rinnova fino al 2024

13.28: Sassuolo, dalla Roma a titolo temporaneo arriva Ngingi

13.27: colpo Hertha Berlino, preso Nsona dal Caen

13.22: la Salernitana si assicura anche Mikael in prestito dal Recife

13.15: Salernitana, Mousset dallo Sheffield

13.05: Pastina rinnova fino al 2024 con il Benevento

12.37: il Parma ufficializza l’acquisto di Simy dalla Salernitana con diritto di riscatto

12.25: Pisa, Caracciolo rinnova fino al 2024

12.02: Macias torna in Messico, ridotto il prestito con il Getafe

12.00: Weghorst è un nuovo giocatore del Burnley

11.58: Karamoko dal LASK a titolo definitivo al Copenaghen

11.55: in prestito al Parma arriva in prestito con obbligo di riscatto Oosterwolde del Twente

11.53: Brian Oddei lascia il Crotone e ritorna al Sassuolo

11.50: l’ex Palermo Trajkovski in Arabia Saudita, giocherà nell’Al-Faiha

11.39: Emil Bohinen è un nuovo giocatore della Salernitana

11.35: Siena, la società ha ufficializzato l’acquisto dell’ex Como Crescenzi

11.27: Bahebeck si trasferisce in Bolivia. Nuova destinazione per l’ex Pescara

11.23: Parma, completato il tesseramento del giovane Antonie Hainaut. Il centrocampista classe 2002 arriva dal Boulogne

11.20: Lecce, il giovane Wessel Been classe 2003 arriva a titolo definitivo dallo Zwolle. Giocherà nella Primavera

11.08: Spal, il giovane Mihai ha firmato a titolo definitivo

11.07: Wolfsburg, a centrocampo arriva il 22enne Wind

10.46: Sampdoria, Dragusin risolve con i blucerchiati e firma con la Salernitana

10.35: Juventus, il portiere classe 2001 Alessandro Siano passa dall’Imolese ai bianconeri. Giocherà per la formazione Under23

09.06: Christian Eriksen è un nuovo giocatore del Brentford. Contratto fino al termine della stagione