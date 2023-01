Affari ufficiali LIVE: Sassuolo, preso Bajrami. Arriva in prestito con obbligo di riscatto dall’Empoli

Eccoci arrivati all’ultimo giorno della sessione invernale di calciomercato. Via al count-down che alle 20.00 metterà fine alle trattative di questa finestra di gennaio: ancora tante operazioni in ballo sia in Italia che all’estero. Teatro degli ultimi colpi di mercato sarà l’Hotel Sheraton di Milano, dove sono state allestite le stanze riservate ai club per concludere le trattative. Potrete seguire la diretta di queste ore caldissime qui, con aggiornamenti in tempo reale sulle principali ufficialità.

19.58: Diego Gonzalez alla Lazio

19.53: Empoli, dal Bologna ecco Emanuel Vignato in prestito con diritto di riscatto

19.52: Venezia, dal Monza arriva Andrea Carboni in prestito fino a giugno

19.50: Frosinone, dall’AlbinoLeffe arriva Gelli

19.48: Sassuolo, preso Bajrami. Arriva in prestito con obbligo di riscatto dall’Empoli

19.45: Bidaoui al Frosinone

19.42: Luca Pellegrini alla Lazio in porestito dalla Juve

19.40: Lecce, dal Luton arriva il classe 2004 Mc Jannet

19.35: Cosenza, risolto consensualmente il contratto con Larrivey

19.34: Bari, dal Renate arriva Morachioli: firma un contratto fino al 2026

19. 23: Pescara, arriva Merola dall’Empoli

19.22: Verona, Hongla passa alla Real Valladolid

19. 20: Venezia, dalla Cremonese ecco Milanese. Il centrocampista approda in prestito

19, 15: Torino, dal Milan arriva il giovane centrocampista svedese Wilgot Marshage

19.05: Vanja Vlahovic all’Atalanta. L’ala 18enne arriva in prestito dal Partizan Belgrado

18.55: Maliszewski è della Lazio. Il portiere 2004 arriva a titolo definitivo dal Parma

18.50: Scavone al Brescia dal Bari

18.45: Furlan dalla Ternana al Latina

18.44: Inter, il giovane centrocampista Bonavita passa in prestito al Napoli

18.43: Lecce, preso dal Venezia Ceccaroni in prestito con diritto di riscatto

18.42: Bari, dal Brescia arriva Benali

18,41: Bologna, preso Kyriakopoulos dal Sassuolo in prestito con diritto di riscatto

18.41: Genoa, Pablo Galdames va alla Cremonese in prestito

18.40: Brescia, ceduto Garofalo in prestito al Trento

18. 35: Torino, arriva Gravillon in prestito dal Reims

18. 30: Benevento, in difesa arriva Jureskin dal Pisa

18.2o: Pisa, dalla Juventus Next Gen arriva Zuelli

18. 10: Cosenza, arriva Agostinelli in prestito dalla Fiorentina

17. 50: Fiorentina, riscattato Barak

17.45: Reggina, risolto il prestito di Agostinelli

17. 40: Reggina, dallo Spezia arriva in prestito Strelec

17.20: Maiorca, preso Morlanes dal Villarreal

17. 10: Fulham, risoluzione consensuale per Josh Onomah

17.05: Odense, fatta per Naatan Skyttä dal Tolosa

17.00: Leeds, dal Servette arriva il classe 2005 Diogo Monteiro

16.40: Zortea dall’Atalanta al Sassuolo



16. 35: Pro Vercelli, dal Napoli arriva in prestito Costanzo

16. 33: Foggia, Papazov in prestito in Spagna al Badalona

16.30: Fiorenzuola, Christian Sussi rientra dal prestito al Pisa

16.10: Vicenza, Busatto in prestito alla Fermana

16.00: L’Auxerre riporta Massengo in Francia. Arriva in prestito dal Bristol City

15. 46: Hertha Berlino, preso Cigerci dall’Ankaragucu

15.44: Recanatese, arriva Simone Stampete dal Frosinone

15.40: Siena, ceduto Arras al Gubbio: prestito con diritto di riscatto

15.30: Pordenone, dal Pisa arriva Robert Gucher a titolo definitivo

15.10: Empoli, dal Vicenza arriva il giovane Filippo Alessio

14.57: Frosinone, Aliou Traoré ceduto a titolo definitivo al Goztepe

14.50: Virtus Francavilla, prolungato il prestito di Di Marco

14. 45: Vis Pesaro, dal Venezia arriva in prestito Enem

14.35: Schalke 04, difesa rinforzata con Balanta dal Club Brugge

14.30: Torino, ceduto Edera al Pordenone a titolo definitivo

14. 15: Arsenal, Marquinhos ceduto al Norwich in prestito

14.10: Newcastle, dal West Ham arriva Harrison Ashby

14.05: Ascoli, risoluzione consensuale del contratto con Anthony Fontana

14.04: Pisa, in attacco. dal Pordenone arriva il lituano Dubickas

14.00: Avellino, arriva Marconi dal SudTirol

13. 51: Modena, per la porta arriva Julian Kadijevi

13.50: Empoli, ecco Zenelaj dalla Fidelis Andria

13.45: Cosenza, arriva l’attaccante Ivan Delic dall’HNK Sibenik

13.25: Hertha Berlino, preso Cigerci dall’Ankaragucu

13.20: Perugia, arriva l’attaccante Ekong dall’Empoli

13.00: Fermana, dalla Salernitana arriva il portiere Jacopo De Matteis

12.50: Genoa, dalla Sambenedettese arriva il giovane terzino Prophedi Boti

12.36 – Cosenza, prelevato Ivan Delic dal Sibenik

12.21 – Bayern Monaco, ufficializzato l’arrivo di Joao Cancelo dal Manchester City

12.17 – Sampdoria, ufficiale l’arrivo di Koray Gunter dall’ Hellas Verona

12.04 – Roma, depositato il contratto in Lega Serie A del difensore Diego Llorente, in arrivo dal Leeds

12.03 – Sambenedettese, ufficializzata la cessione a titolo definitivo di Prophedi Boti al Genoa

12.00 – Fermana, ingaggiato in prestito Jacopo De Matteis della Salernitana

11.58 – Udinese, ufficializzato il nuovo centrocampista Florian Thauvin con un contratto fino al 30 giugno 2025

11.28- Torino, prelevato Morré Makadji in prestito dal Venezia

11.24 – Pistoiese, ceduto a titolo definitivo Gianmarco di Biase alla Juventus, il quale rimarrà in prestito fino al 30 giugno 2023 al club arancione per poi trasferirsi alla Juventus Next Gen

11.18 – Pro Vercelli, Cristian Buonino rientra dal prestito alla Fermana per poi trasferirsi a titolo temporaneo al Lecco

11.07 – Sunderland, ufficializzato l’arrivo di Joe Anderson dall’Everton

11.00 – Newcastle, ingaggiato Harrison Ashby dal West Ham

10.45 – Eintracht Francoforte, ingaggiato Philipp Max dal PSV Eindhoven

10.33 – Fiorentina, depositato il contratto del giovane attaccante Riccardo Spaggiari dal Modena

10.28 – Bari, preso in prestito Sebastiano Esposito dall’Inter

10.26 – Genoa, arriva Eddie Salcedo dall’Inter in prestito con diritto di riscatto

10.15 – Aquila Montevarchi, ingaggiato Elimelech Enyan dalla Virtus Francavilla

10.08 – Monopoli, ceduto a titolo definitivo Timothy Nocchi al Piacenza

10.08 – Espanyol, ufficializzato Denis Suarez in arrivo dal Celta Vigo

11.03 – Torino, ceduto a titolo temporaneo Matthew Garbett al NAC Breda

10.01 – Leeds United, arriva Diogo Monteiro dal Servette

10.00 – Norwich City, preso Marquinhos dall’Arsenal

09.33 – Bayer Leverkusen, ceduto Zidan Sertdemir al Nordsjaelland

09.02 – L’ Hellas Verona ufficializza l’arrivo di Adolfo Gaich dal CSKA Mosca

08.22 – Braga, torna lo svincolato Pizzi

07.47 – Il Lille ufficializza il rinnovo contrattuale di Lucas Chevalier fino al 2027

07.33 – Roma, ceduto Amir Feratovic a titolo temporaneo al Benfica