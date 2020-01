Si conclude oggi la finestra invernale di calciomercato. Il gong finale è fissato per le ore 20:00 (alle 21:00 per Roma, Sassuolo, Cagliari, Parma, Bologna e Brescia), sarà una giornata frenetica e come sempre piena di colpi di scena. Di seguito il live, minuto per minuto, di tutti gli affari ufficiali della giornata.

19.55 – Cagliari, dalla SPAL arriva Paloschi in prestito

19.52 – Avellino, dal Livorno arriva Agostino Rizzo

19.47 – Alexis Saelemaekers, è un nuovo giocatore del Milan

19.42 – Sassuolo, Matri e Magnani rientrano dal Brescia

19.40 – Spal, ingaggiato Castro

19.36 – Pordenone, preso Tremolada! L’attaccante si era svincolato dal Brescia

19.35 – Diego Laxalt torna al Milan: era in prestito al Torino

19.34 – Ufficiale: Eysseric dalla Fiorentina all’Hellas Verona

19.33 – Fiorentina, firma Agudelo

19.27 – Doppio colpo Cesena: Munari dal Torino e Lo Faso dal Lecce

19.22 – Lecco, arriva Cheddira dal Parma

19.18 – Paz al Lecce: arriva dal Bologna

19.11 – Perugia, preso il centrocampista Greco dal Cosenza

19.05 – Emre Can saluta la Juventus: il centrocampista va al Borussia Dortmund

19.04 – Sampdoria, preso La Gumina: l’attaccante arriva dall’Empoli in prestito con obbligo di riscatto

18.58 – Benfica, l’attaccante Dyego Sousa ha firmato fino a giugno

18.54 – Ufficiale: Keisuke Honda è un nuovo giocatore del Botafogo

18.50 – Nzonzi, ufficiale il suo arrivo al Rennes in prestito

18.48 – Bahlouli al Cosenza, ora è ufficiale

18.28 – Luca Tremolada ha rescisso il contratto con il Brescia

18.30 – Colpo West Bromwich Albion: preso Grosicky

18.23 – Trapani, è ufficiale Piszczek

18.12 – Inter, dal Catania arriva il giovane Carboni

18.10 – Livorno, arriva Seck dalla Roma

18.08 – Spezia, preso Vitale dall’Hellas Verona

18.03 – Besiktas, preso il giovane Hasic: arriva a titolo definitivo dalla Dinamo Zagabria

17.57 – Eintracht Francoforte, dal Lipsia arriva Ilsanker

17.55 – Pianese, preso il difensore Polvani

17.53 – Manuel Pucciarelli al Pescara

17.51 – Virtus Entella, scambio Moreo-De Rigo col Torino

17.47 – Werder Brema, prelevato Selke dall’Hertha Berlino

17.45 –Saint-Etienne, firma Yvann Macon

17.37 – Augsburg, Pedersen ceduto in prestito allo Zurigo

17.35 – Il Genoa deposita il contratto di Soumaoro

17.29 – Napoli, dall’Empoli preso il giovane Bozhanaj

17.26 – Triestina, arriva Signorini dal Catanzaro

17.22 – Juventus, Lamanna rientra dal prestito alla Cremonese

17.18 – Paris FC, dal Colonia arriva Koziello

17.15 – Juventus Under 23, firma il giovane difensore Minelli

17.12 – Alaves, Dani Torres rescinde

17.00 – Novara, risolto il contratto di Fonseca

16.56 – Venezia, preso l’attaccante Samuele Longo

16.48 – Lazio, annunciato Ludovico Ricci

16.42 – Parma, tesserato l’ivoriano Olawale

16.35 – Pisa, arriva Pompetti dall’Inter in prestito per 18 mesi

16.27 – Sheffield United, ingaggiato l’olandese Zivkovic

16.18 – Avellino, prelevato l’attaccante Ferretti dal Trapani

16.03 – Rende, preso il difensore Negri dal Milan

15.57 – Spezia, Burgzorg passa a titolo temporaneo all’Heracles

15.53 – Vito Mannone torna in Europa e vola in Danimarca. Prestito all’Esbjerg

15.50 – Bologna, arriva il giovane attaccante greco Kristo Shehu

15.45 – Sampdoria, ingaggiato Vaghi

15.39 – Entella, preso Dezi con il prestito

15.37 – Zukanovic alla Spal

15.28 – Anderlecht, colpo Joveljic

15.19 – Crotone, preso Gerbo in prestito

15.12 – Fiorentina, colpo Kouame in prestito dal Genoa

15.09 – Hellas, arriva Lovato: accordo fino al 2024

15.01 – Parma, arriva Caprari dalla Sampdoria

14.47 – Venezia, in arrivo Firenze in prestito

14.32 – Parma, dal Monza in prestito Machin

14.31 – Catanzaro, ritorna il centrocampista Alvaro Iuliano

14.20 – V. Verona, colpo Puntoriere dalla V. Francavilla

14.09 – Eibar, acquistato Rafa Soares

14.05 – Cavese, dall’Avellino arriva in prestito Sandomenico

13.50 – Cavese, Dall’Avellino ecco in prestito Abibi

13.48 – Benfica, in arrivo l’attaccante Diogo Almeida

13.42 – Hoffenheim, Ochs dice addio

13.38 – Ascoli, colpo Eramo dalla Virtus Entella

13.37 – Casertana, di ritorno Corado

13.36 – Fermana, colpo dal Bari presp Neglia in prestito

13.29 – Cittadella, preso Roberto Ogunseye dall’Olbia per luglio

13.20 – Sassuolo, depositato il contratto dell’uruguaiano Gomez

13.18 – Cremonese, preso Aboubacar Sakho dall’Inter

13.17 – Gozzano, arriva l’attaccante Mangni dal Catanzaro

13.13 – Padova, dal Cesena arriva l’attaccante esterno Zecca

13.11 – Fermana, ecco Esposito dalla Sicula

13.10 – Atletico Madrid, Carrasco torna in prestito

13.03 – Arsenal, in arrivo Cedric Soares dal Southampton

12.51 – Gubbio–Sambenedettese, perfezionato scambio: Bove–Cenciarelli

12. 42 – Barcellona, acquistato Trincao dal Braga

12.39 – Spezia, dall’Hellas Verona arriva temporaneamente Di Gaudio

12.34 – Inter, ceduto Luka Simic all‘Empoli

12.23 – Pescara, presi Dumbravanu e Mbjeshova

12.13 – Milan, rientra Capanni dal prestito al Novara

12.03 – Roma, ritorna Nzonzi dalla Turchia

11.56 – Fermana, dal Vicenza acquistato il difensore Bonetto

11.43 – Inter, presa la promessa uruguaiana Satriano

11.38 – Fiorentina, colpo Igor: prestito con obbligo di riscatto

11.34 – Bologna, ceduto Dzemaili allo Shenzhen

11.33 – Rangers, colpo Ianis Hagi per Gerrard

11.16 – Ternana, in attacco arriva Ferrante dal Pescara

11.14 – Reggiana, Haruna torna allo Spezia

11.07 – Fiorentina, ecco Duncan: prestito con obbligo di riscatto

10.44 – Fiorentina, ceduto Ranieri in prestito all’Ascoli

10.36 – Atalanta, colpo Tameze dal Nizza: prestito con diritto

10.24 – Torino, Iago Falque ceduto in prestito al Genoa

10.03 – Hellas, preso Dimarco dall’Inter in prestito con diritto di riscatto

00.55 – Liverpool, rinnovo di due anni per il baby Boyes

00.50 – Burnley, arriva il centrocampista Brownhill

00.40 – Colonia, dal QPR arriva Leistner. Sobiech al Mouscron

00.35 – Celta Vigo, colpo in attacco: preso Fedor Smolov

00.25 – Getafe, preso Chema Rodriguez. Contratto fino al 2023

00:10 – Novara, colpo Lanni. Marchegiani in prestito all’Ascoli