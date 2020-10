Affari ufficiali LIVE: Lens, arriva Kalimuendo dal Psg. Il Trabzonsor prende l’ex Fiorentina Hugo

Eccoci arrivati all’ultimo giorno della sessione estiva di calciomercato per la stagione 2020-21. Via al count-down che alle 20.00 metterà fine alle trattative di questa anomala finestra di mercato di settembre-ottobre: diverse ancora le operazioni in ballo sia in Italia che all’estero. Potrete seguire la diretta di queste ore caldissime qui, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale sulle principali ufficialità.

13:43: L’Entella prende Davide Mazzocco in prestito dalla Spal.

13:34: Arezzo, dalla Sampdoria arriva Di Nardo in prestito.

13: 32: Il Paris Saint-Germain rinnova Arnaud Kalimuendo e lo manda in prestito al Lens.

13:30: Trabzonspor, preso l’ex Fiorentina Vitor Hugo, che lascia il Palmeiras.

13.25: Chievo, arriva il difensore Guillaume Gigliotti dal Crotone.

13.06: Ascoli, preso in prestito l’esterno offensivo Nicholas Pierini dal Sassuolo.

13.00: Siviglia, preso Idrissi dall’Az Alkmaar. Accordo fino al 2025.

12.50: Sessegnon in prestito dal Tottenham all’Hoffenheim

12.45: Il Cosenza prende in prestito dal Lecce il difensore Brayan Vera Ramirez

12.10: Il Novara prende in prestito dal Parma l’attaccante Eric Lanini.

12.05: La Casertana ingaggia l’attaccante Francesco Fedato. Contratto biennale

12.00: Il Lecce prende Dermaku dal Parma. Prestito con obbligo di riscatto in caso di Serie A

11.45: Il Parma prende in prestito Cyprien dal Nizza

11.40: Il Sassuolo ufficializza Schiappacasse dall’Atletico Madrid

11.35: La Fiorentina prende il difensore Martinez Quarta dal River Plate

11.25: Il PSG prende Danilo Pereira dal Porto in prestito con diritto di riscatto

11.02: Il Foggia ufficializza l’arrivo di Garofalo, Curcio, Iannone e Kalombo

10.45: Davide Castelli passa dal Villarreal al Genoa

10.40: Matteo Darmian passa dal Parma all’Inter.

10.30: Wilgot Marshage passa al Milan dall’IFK Lidingö.

10.15: L’Everton ufficializza il difensore Ben Godfrey per 30 milioni dal Norwich.

9.02: Parma, preso Valentin Mihăilă dal Craiova.