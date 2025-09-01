Affari Ufficiali LIVE: Boadu dal Monaco al PSV Eindhoven
01/09/2025 | 13:08:29
12.55 – Empoli, in arrivo Ghion dal Sassuolo
12.46 – Pontedera, preso Faggi dal Bari
12.44 – Venezia, in arrivo Bohinen dal Genoa
12.38 – PSV Eindhoven, preso Boadu dal Monaco
12.37 – Bari, in arrivo Darboe dalla Roma
12.32 – Castellon, in arrivo De Nipoti dall’Atalanta Under 23
12.31 – L’Aquila, preso Moussa Seck Ndoye dal Livorno
12.25 – Reggiana, in arrivo Tripaldelli dal Bari
12.24 – Bari, preso Meroni dalla Reggiana
12.14 – Virtus Entella, in arrivo il giovane Del Lungo dall’Atalanta
12.02 – Casa Pisa, preso Livramento dal Verona
11.44 – Pescara, preso il giovane Corazza in prestito dal Bologna
11.24 – Spezia, arriva Fellipe Jack dal Como
11.20- Bournemouth, preso Jimenez dal Milan
10.56 – Persig Bandung, presi Eliano Reijnders e Andrew Jung
10.53 – Reggiana, preso Lambourde dal Verona
10.44 – Como, arriva il giovane Denisovs dal Riga
10.48 – Fiorentina, preso Lamptey dal Brighton
10.42 – Inter, arriva il giovane Joachim Williamson dal Grasshoppers
10.42 – Metz, preso Habib Diallo dal Damac
10.21 – Pisa, arriva Lorran in prestito dal Flamengo
09.27 – Nizza, preso Tiago Gouveia in prestito dal Benfica
09.12 – Monaco, arriva il giovane Stanis Idumbo
08.27 – Nottingham Forest, arriva John Victor dal Botafogo