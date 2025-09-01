TOP NEWS
NEWS
CALCIOMERCATO
SERIE A
SERIE B
EDITORIALE

Affari Ufficiali LIVE: Boadu dal Monaco al PSV Eindhoven

01/09/2025 | 13:08:29

article-post

Poche ore ci separano dal gong della finestra estiva del calciomercato in Serie A.  Cresce l’attesa per conoscere l’esito delle trattative più in vista dell’estate del calciomercato, ormai giunta agli sgoccioli. Si avvicina il traguardo delle ore 20, dopo sessioni di incontri, colloqui e colpi di scena.

12.55 – Empoli, in arrivo Ghion dal Sassuolo
12.46 – Pontedera, preso Faggi dal Bari
12.44 – Venezia, in arrivo Bohinen dal Genoa
12.38 – PSV Eindhoven, preso Boadu dal Monaco
12.37 – Bari, in arrivo Darboe dalla Roma
12.32 – Castellon, in arrivo De Nipoti dall’Atalanta Under 23
12.31 – L’Aquila, preso Moussa Seck Ndoye dal Livorno
12.25 – Reggiana, in arrivo Tripaldelli dal Bari
12.24 – Bari, preso Meroni dalla Reggiana
12.14 – Virtus Entella, in arrivo il giovane Del Lungo dall’Atalanta
12.02 – Casa Pisa, preso Livramento dal Verona
11.44 – Pescara, preso il giovane Corazza in prestito dal Bologna
11.24 – Spezia, arriva Fellipe Jack dal Como
11.20-  Bournemouth, preso Jimenez dal Milan
10.56 – Persig Bandung, presi Eliano Reijnders e Andrew Jung
10.53 – Reggiana, preso Lambourde dal Verona
10.44 – Como, arriva il giovane Denisovs dal Riga
10.48 – Fiorentina, preso Lamptey dal Brighton
10.42 – Inter, arriva il giovane Joachim Williamson dal Grasshoppers
10.42 – Metz, preso Habib Diallo dal Damac
10.21 – Pisa, arriva Lorran in prestito dal Flamengo
09.27 – Nizza, preso Tiago Gouveia in prestito dal Benfica
09.12 – Monaco, arriva il giovane Stanis Idumbo
08.27 – Nottingham Forest, arriva John Victor dal Botafogo