Affari ufficiali LIVE: Kluivert saluta la Roma, passa al Lipsia

Eccoci arrivati all’ultimo giorno della sessione estiva di calciomercato per la stagione 2020-21. Via al count-down che alle 20.00 metterà fine alle trattative di questa anomala finestra di mercato di settembre-ottobre: diverse ancora le operazioni in ballo sia in Italia che all’estero. Potrete seguire la diretta di queste ore caldissime qui, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale sulle principali ufficialità.

17.55: Fiorentina, arriva Barreca

17.50: Juventus, ecco Federico Chiesa. Arriva dalla Fiorentina

17.36: Justin Kluivert saluta la Roma, è stato ceduto a titolo temporaneo al Lipsia fino al 30 giugno 2021

17.31: Frosinone, c’è il Portogallo nel futuro di Trotta. Firma per il Famalicao

17.27: Crotone, arriva Djidji in prestito dal Torino

17.20: Salernitana, Cernigoi in prestito alla Juve Stabia

17.08: Cosenza, ecco Matosevic in porta. Triennale per lui

17.05: Spezia, arriva Provedel

17.00: Mattia Bani è un nuovo difensore del Genoa

16.58: De Sciglio dice addio alla Juve, c’è il Lione

16.52: Juventus, Mattia De Sciglio passa al Lione in prestito

16.42: Monza, dall’Inter arriva Pirola

16.32: Milan, arriva Pobi Filip dalla Dinamo Zagabria

16.21: Juventus, ecco Douglas Costa al Bayern Monaco. Il Bayern rende noto anche l’arrivo di Choupo-Moting

16.20: Nicolussi Caviglia al Parma, arriva dalla Juve

16.10: Inter, l’attaccante Mulattieri passa al Volendam

15.55: Siviglia, Bryan Gil passa all’Eibar

15.45: Chievo Verona, ecco Ciciretti

15.40: Crotone, dalla Pro Vercelli arriva Bruzzantini a titolo definitivo

15.30: Udinese, torna Pussetto dal Watford. Arriva in prestito

15.25: Virtus Francavilla, il centrocampista Bovo passa alla Juve Stabia

15.20: Foggia, dal Catania arriva Curcio

15.16: Napoli, tesserato il giovane Facchini

14.58: Mirko Antonucci in prestito dalla Roma alla Salernitana.

14.51: L’Ascoli ufficializza Davide Petrucci al Cosenza e Diogo Costa Pinto in prestito al Potenza.

14.48: Il difensore Rafa Navarro lascia in prestito il Deportivo Alaves per l’Istra.

14.43: La Paganese ingaggia il difensore Alessandro Curci dalla Caronnese.

14.42: La Fermana ufficializza il prestito dall’Ascoli dell’attaccante Francesco Intinacelli.

14.33: Il portiere Luca Zidane, figlio di Zinedine, va al Rayo Vallecano.

14.18: Il Cosenza prende Gennaro Borrelli in prestito con diritto di riscatto dal Pescara.

14.14: Eibar, dal Siviglia arriva Alejandro Pozo.

13:43: L’Entella prende Davide Mazzocco in prestito dalla Spal.

13.34: Arezzo, dalla Sampdoria arriva Di Nardo in prestito.

13.32: Il Paris Saint-Germain rinnova Arnaud Kalimuendo e lo manda in prestito al Lens.

13.30: Trabzonspor, preso l’ex Fiorentina Vitor Hugo, che lascia il Palmeiras.

13.25: Chievo, arriva il difensore Guillaume Gigliotti dal Crotone.

13.06: Ascoli, preso in prestito l’esterno offensivo Nicholas Pierini dal Sassuolo.

13.00: Siviglia, preso Idrissi dall’Az Alkmaar. Accordo fino al 2025.

12.50: Sessegnon in prestito dal Tottenham all’Hoffenheim

12.45: Il Cosenza prende in prestito dal Lecce il difensore Brayan Vera Ramirez

12.10: Il Novara prende in prestito dal Parma l’attaccante Eric Lanini.

12.05: La Casertana ingaggia l’attaccante Francesco Fedato. Contratto biennale

12.00: Il Lecce prende Dermaku dal Parma. Prestito con obbligo di riscatto in caso di Serie A

11.45: Il Parma prende in prestito Cyprien dal Nizza

11.40: Il Sassuolo ufficializza Schiappacasse dall’Atletico Madrid

11.35: La Fiorentina prende il difensore Martinez Quarta dal River Plate

11.25: Il PSG prende Danilo Pereira dal Porto in prestito con diritto di riscatto

11.02: Il Foggia ufficializza l’arrivo di Garofalo, Curcio, Iannone e Kalombo

10.45: Davide Castelli passa dal Villarreal al Genoa

10.40: Matteo Darmian passa dal Parma all’Inter.

10.30: Wilgot Marshage passa al Milan dall’IFK Lidingö.

10.15: L’Everton ufficializza il difensore Ben Godfrey per 30 milioni dal Norwich.

9.02: Parma, preso Valentin Mihăilă dal Craiova.