Affari ufficiali LIVE: Ghidotti al Parma
01/09/2026 | 16:50:03
Eccoci arrivati all’ultimo giorno della sessione estiva di calciomercato. Via al count-down che alle 20:00 metterà fine alle trattative di questa finestra: ancora tante operazioni in ballo sia in Italia che all’estero. Potrete seguire la diretta di queste ore caldissime qua, con aggiornamenti in tempo reale sulle principali ufficialità.
16.55: Carrarese, dal Pisa arriva in prestito Bonfanti
16.54: Vicenza, ceduto Cavion alla Reggiana
16.50: Scafatese, dal Benevento arriva Ferrara
16.48: Vado, dall’Union Brescia arriva Denis Hercheligiu
16.45: Crotone, dalla Juve Stabia arriva Andreoni
16.30: Atalanta, dal Cosenza arriva il portiere Pompei per l’Under 23
16. 25: Genoa, dal Verona arriva Fabbri
16.20: Livorno, dal Monaco arriva Badoro
16.05: Parma, in porta tesserato Ghidotti
16.00: Spazia, tesserato il centrocampista Kaleb Jimenez dal Catania
15.55: Monza, arriva Zeballos
16.50: Bayer Leverkusen, torna Diaby
16.40: Sorrento, tesserato Loreto
16.33: Sambenedettese, ceduto Konate alla Vis Pesaro
15.30: Barcellona, dall’Arsenal arriva Gabriel Jesus
15.21: Udinese, Mlacic girato in prestito al Watford
15.14: Sampdoria, dal Monza arriva Delli Carri
15.10: Verona, dal Sassuolo arriva Iannoni. Contratto fino al 2030
15.00: Chelsea, Ahanor girato in prestito al Crystal Palace
14.55: Parma, ceduto Balogh al Westerlo
14.45: Parma, dal Fenerbahce arriva in prestito Diego Carlos
14.44: Pescara, dalla Roma arriva in prestito Nardin
14.40: Venezia, saluta Farji che passa all’Heerenveen
14.38: Arezzo, dal Cesena arriva Olivieri
14.16: Torino, Tyron Alexandre dall’Osnabruck
14.14: Albinoleffe, Lamine Ballo prestito di un anno dall’Inter
13.58: Udinese, ecco Jovanovic dallo Stoccarda
13.57: Carrarese, arriva Nicola Ravaglia
13.56: Juventus arriva Sarr dal Tottenham
13.35: Amburgo, arriva Fabio Vieira dall’Arsenal
13:23: Torres ecco Bunino dal Cittadella
13:12: Sambenedettese, tesserato Magnaghi dal Campobasso
13:11: Virtus Entella, ingaggiato Kritta dal Lecco
12:59: Sassuolo, arriva Ibrahim Sulemana dall’Atalanta
12:55: Spezia, rescinde il contratto Shagaxle
12:43: Lumezzane, Ravaglioli tesserato dal Bologna
12:36: Aston Villa ecco Mbaye dal PSG
12:30: Chelsea, arriva Ahanor dall’Atalanta
11:45: Lille, preso Ayase Ueda dal Feyenoord
11:41: Padova, preso Galazzi dal Monza
11:35: Racing Santander, arriva Martin dal Genoa
11:33: Ravenna, preso Casiraghi dal Sudtirol
11:30: Atalanta, rescissione consensuale con Bakker
11:12: Potenza, rinnova D’Auria fino al 2028
10:48: Empoli, arriva Bandinelli dallo Spezia
10:42: Lipsia, Marc Guiu dal Chelsea
10:40: Osasuna, preso Del Castillo dal Brest
10:35: Sassuolo, preso Caleta-Car dal Lione
10:17: Strasburgo, Conrad Harder dal Lipsia
10:00: Torino, preso Rafik Belghali dall’Hellas Verona