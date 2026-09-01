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Affari ufficiali LIVE: Ghidotti al Parma

01/09/2026 | 16:50:03

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Eccoci arrivati all’ultimo giorno della sessione estiva di calciomercato. Via al count-down che alle 20:00 metterà fine alle trattative di questa finestra: ancora tante operazioni in ballo sia in Italia che all’estero. Potrete seguire la diretta di queste ore caldissime qua, con aggiornamenti in tempo reale sulle principali ufficialità.

16.55: Carrarese, dal Pisa arriva in prestito Bonfanti

16.54: Vicenza, ceduto Cavion alla Reggiana

16.50: Scafatese, dal Benevento arriva Ferrara

16.48: Vado, dall’Union Brescia arriva Denis Hercheligiu

16.45: Crotone, dalla Juve Stabia arriva Andreoni

16.30: Atalanta, dal Cosenza arriva il portiere Pompei per l’Under 23

16. 25: Genoa, dal Verona arriva Fabbri

16.20: Livorno, dal Monaco arriva Badoro

16.05: Parma, in porta tesserato Ghidotti

16.00: Spazia, tesserato il centrocampista Kaleb Jimenez dal Catania

15.55: Monza, arriva Zeballos

16.50: Bayer Leverkusen, torna Diaby

16.40: Sorrento, tesserato Loreto

16.33: Sambenedettese, ceduto Konate alla Vis Pesaro

15.30: Barcellona, dall’Arsenal arriva Gabriel Jesus

15.21: Udinese, Mlacic girato in prestito al Watford

15.14: Sampdoria, dal Monza arriva Delli Carri

15.10: Verona, dal Sassuolo arriva Iannoni. Contratto fino al 2030

15.00: Chelsea, Ahanor girato in prestito al Crystal Palace

14.55: Parma, ceduto Balogh al Westerlo

14.45: Parma, dal Fenerbahce arriva in prestito Diego Carlos

14.44: Pescara, dalla Roma arriva in prestito Nardin

14.40: Venezia, saluta Farji che passa all’Heerenveen

14.38: Arezzo, dal Cesena arriva Olivieri

14.16: Torino, Tyron Alexandre dall’Osnabruck

14.14: Albinoleffe, Lamine Ballo prestito di un anno dall’Inter

13.58: Udinese, ecco Jovanovic dallo Stoccarda

13.57: Carrarese, arriva Nicola Ravaglia

13.56: Juventus arriva Sarr dal Tottenham

13.35: Amburgo, arriva Fabio Vieira dall’Arsenal

13:23: Torres ecco Bunino dal Cittadella

13:12: Sambenedettese, tesserato Magnaghi dal Campobasso

13:11: Virtus Entella, ingaggiato Kritta dal Lecco

12:59: Sassuolo, arriva Ibrahim Sulemana dall’Atalanta

12:55: Spezia, rescinde il contratto Shagaxle

12:43: Lumezzane, Ravaglioli tesserato dal Bologna

12:36: Aston Villa ecco Mbaye dal PSG

12:30: Chelsea, arriva Ahanor dall’Atalanta

11:45: Lille, preso Ayase Ueda dal Feyenoord

11:41: Padova, preso Galazzi dal Monza

11:35: Racing Santander, arriva Martin dal Genoa

11:33: Ravenna, preso Casiraghi dal Sudtirol

11:30: Atalanta, rescissione consensuale con Bakker

11:12: Potenza, rinnova D’Auria fino al 2028

10:48: Empoli, arriva Bandinelli dallo Spezia

10:42: Lipsia, Marc Guiu dal Chelsea

10:40: Osasuna, preso Del Castillo dal Brest

10:35: Sassuolo, preso Caleta-Car dal Lione

10:17: Strasburgo, Conrad Harder dal Lipsia

10:00: Torino, preso Rafik Belghali dall’Hellas Verona

 