Eccoci arrivati all’ultimo giorno della sessione invernale di calciomercato. Via al count-down che alle 20.00 metterà fine alle trattative di questa finestra di gennaio: ancora tante operazioni in ballo sia in Italia che all’estero. Teatro degli ultimi colpi di mercato sarà l’Hotel Sheraton di Milano, dove sono state allestite le stanze riservate ai club per concludere le trattative. Potrete seguire la diretta di queste ore caldissime qui, con aggiornamenti in tempo reale sulle principali ufficialità.

11.28- Torino, depositato in Lega Serie A il contratto di Morré Makadji, il quale arriverà in prestito dal Venezia

11.24 – Pistoiese, ceduto a titolo definitivo Gianmarco di Biase alla Juventus, il quale rimarrà in prestito fino al 30 giugno 2023 al club arancione per poi trasferirsi alla Juventus Next Gen

11.18 – Pro Vercelli, Cristian Buonino rientra dal prestito alla Fermana per poi trasferirsi a titolo temporaneo al Lecco

11.07 – Sunderland, ufficializzato l’arrivo di Joe Anderson dall’Everton

11.00 – Newcastle, ingaggiato Harrison Ashby dal West Ham

10.45 – Eintracht Francoforte, ingaggiato Philipp Max dal PSV Eindhoven

10.33 – Fiorentina, depositato il contratto del giovane attaccante Riccardo Spaggiari dal Modena

10.28 – Bari, preso in prestito Sebastiano Esposito dall’Inter

10.26 – Genoa, arriva Eddie Salcedo dall’Inter in prestito con diritto di riscatto

10.15 – Aquila Montevarchi, ingaggiato Elimelech Enyan dalla Virtus Francavilla

10.08 – Monopoli, ceduto a titolo definitivo Timothy Nocchi al Piacenza

10.08 – Espanyol, ufficializzato Denis Suarez in arrivo dal Celta Vigo

11.03 – Torino, ceduto a titolo temporaneo Matthew Garbett al NAC Breda

10.01 – Leeds United, arriva Diogo Monteiro dal Servette

10.00 – Norwich City, preso Marquinhos dall’Arsenal

09.02 – L’ Hellas Verona ufficializza l’arrivo di Adolfo Gaich dal CSKA Mosca

08.22 – Braga, torna lo svincolato Pizzi

07.47 – Il Lille ufficializza il rinnovo contrattuale di Lucas Chevalier fino al 2027

07.33 – Roma, ceduto Amir Feratovic a titolo temporaneo al Benfica