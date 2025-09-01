TOP NEWS
NEWS
CALCIOMERCATO
SERIE A
SERIE B
EDITORIALE

Affari Ufficiali LIVE: Emerson Palmieri dal West Ham all’OM

01/09/2025 | 17:59:29

article-post

Poche ore ci separano dal gong della finestra estiva del calciomercato in Serie A.  Cresce l’attesa per conoscere l’esito delle trattative più in vista dell’estate del calciomercato, ormai giunta agli sgoccioli. Si avvicina il traguardo delle ore 20, dopo sessioni di incontri, colloqui e colpi di scena.
17: 54: Ternana, in prestito dal Pisa arriva Durmush
17: 50: Casertana, Carretta girato in prestito alla Virtus Francavilla

17: 43: Juventus, Nico Gonzalez lascia e va all’Atletico Madrid
17. 40:Giana Erminio, scambio con la Pergolettese: arriva Albertini e parte Pala
17: 39: Napoli tesserato il giovane Barido dalla Juventus
17: 35: Monopoli, il centrocampista Calvano va al Crotone: prestito fino a fine stagione
17: 33: Emerson Palmieri è un nuovo giocatore del Marsiglia di De Zerbi
17: 22: Salernitana, a centrocampo arriva Tascone
17: 20: Aston Villa, Iling-Junior in prestito al West Bromwich Albion
17:16: Elche, preso Adria Pedrosa dal Siviglia.
17:10: Basilea, arriva Flavius Daniliuc dalla Salernitana.
17:04: Olympique Marsiglia, preso Emerson Palmieri dal West Ham.
17:03: Bayer Leverkusen, preso Ezequiel Fernandez dall’Al Qadsiah.
17:02: Anversa, preso Isaac Babadi dal PSV.
17:01: West Bromwich, arriva Samuel Iling-Junior dall’Aston Villa.
17:00: Bournemouth, preso Veljko Milosavljevic dalla Stella Rossa.
16:51: Sampdoria, arriva Barak dalla Fiorentina.
16:41: Nantes, preso Mwanga dallo Strasburgo.
16:35: Leicester, arriva Julian Carranza dal Feyenoord.
16:31: Lorient, arriva Bamo Meite dall’OM.
16:30: Brest, preso Lucas Tousart dall’Union Berlino.
16:15: PAOK, preso Alessandro Bianco dalla Fiorentina.
16:02: Chelsea, arriva Facundo Buonanotte dal Brighton.
15:59: Sporting CP, preso Ioannidis dal Panathinaikos.
15:31: Torino, arriva Nkounkou dall’Eintracht Francoforte.
15:11: Genoa, preso Jean Onana dal Besiktas.
14:58: Strasburgo, arriva Julio Enciso dal Brighton.
14:40: Entella, preso Tommaso Del Lungo dall’Atalanta.
14:35: Torino, preso il giovane Ndime dal Genk
14:25- Aston Villa, preso Lindelof dal Manchester Utd
13:59- Sudtirol, preso Mancini dal Campobasso
13:42- Borussia Monchengladbach, arriva Engelhardt dal Como
13:40 – Siracusa, preso Frisenna dal Catania
13.38 – Avellino, arriva Biasci dal Catanzaro
13.33 – Real Sociedad, preso Yangel Herrera dal Girona
13.24 – Bari, preso il giovane Burgio dal Potenza
13.22 – Verona, in arrivo il giovane Veis Yildiz dal Bayern Monaco
13.20 – Foggia, preso Fossati dal Genoa
12.55 – Empoli, in arrivo Ghion dal Sassuolo
12.46 – Pontedera, preso Faggi dal Bari
12.44 – Venezia, in arrivo Bohinen dal Genoa
12.38 – PSV Eindhoven, preso Boadu dal Monaco
12.37 – Bari, in arrivo Darboe dalla Roma
12.32 – Castellon, in arrivo De Nipoti dall’Atalanta Under 23
12.31 – L’Aquila, preso Moussa Seck Ndoye dal Livorno
12.25 – Reggiana, in arrivo Tripaldelli dal Bari
12.24 – Bari, preso Meroni dalla Reggiana
12.14 – Virtus Entella, in arrivo il giovane Del Lungo dall’Atalanta
12.02 – Casa Pisa, preso Livramento dal Verona
11.44 – Pescara, preso il giovane Corazza in prestito dal Bologna
11.24 – Spezia, arriva Fellipe Jack dal Como
11.20-  Bournemouth, preso Jimenez dal Milan
10.56 – Persig Bandung, presi Eliano Reijnders e Andrew Jung
10.53 – Reggiana, preso Lambourde dal Verona
10.44 – Como, arriva il giovane Denisovs dal Riga
10.48 – Fiorentina, preso Lamptey dal Brighton
10.42 – Inter, arriva il giovane Joachim Williamson dal Grasshoppers
10.42 – Metz, preso Habib Diallo dal Damac
10.21 – Pisa, arriva Lorran in prestito dal Flamengo
09.27 – Nizza, preso Tiago Gouveia in prestito dal Benfica
09.12 – Monaco, arriva il giovane Stanis Idumbo
08.27 – Nottingham Forest, arriva John Victor dal Botafogo