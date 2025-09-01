Affari Ufficiali LIVE: Emerson Palmieri dal West Ham all’OM
01/09/2025 | 17:59:29
17: 43: Juventus, Nico Gonzalez lascia e va all’Atletico Madrid
17. 40:Giana Erminio, scambio con la Pergolettese: arriva Albertini e parte Pala
17: 39: Napoli tesserato il giovane Barido dalla Juventus
17: 35: Monopoli, il centrocampista Calvano va al Crotone: prestito fino a fine stagione
17: 33: Emerson Palmieri è un nuovo giocatore del Marsiglia di De Zerbi
17: 22: Salernitana, a centrocampo arriva Tascone
17: 20: Aston Villa, Iling-Junior in prestito al West Bromwich Albion
17:16: Elche, preso Adria Pedrosa dal Siviglia.
17:10: Basilea, arriva Flavius Daniliuc dalla Salernitana.
17:04: Olympique Marsiglia, preso Emerson Palmieri dal West Ham.
17:03: Bayer Leverkusen, preso Ezequiel Fernandez dall’Al Qadsiah.
17:02: Anversa, preso Isaac Babadi dal PSV.
17:01: West Bromwich, arriva Samuel Iling-Junior dall’Aston Villa.
17:00: Bournemouth, preso Veljko Milosavljevic dalla Stella Rossa.
16:51: Sampdoria, arriva Barak dalla Fiorentina.
16:41: Nantes, preso Mwanga dallo Strasburgo.
16:35: Leicester, arriva Julian Carranza dal Feyenoord.
16:31: Lorient, arriva Bamo Meite dall’OM.
16:30: Brest, preso Lucas Tousart dall’Union Berlino.
16:15: PAOK, preso Alessandro Bianco dalla Fiorentina.
16:02: Chelsea, arriva Facundo Buonanotte dal Brighton.
15:59: Sporting CP, preso Ioannidis dal Panathinaikos.
15:31: Torino, arriva Nkounkou dall’Eintracht Francoforte.
15:11: Genoa, preso Jean Onana dal Besiktas.
14:58: Strasburgo, arriva Julio Enciso dal Brighton.
14:40: Entella, preso Tommaso Del Lungo dall’Atalanta.
14:35: Torino, preso il giovane Ndime dal Genk
14:25- Aston Villa, preso Lindelof dal Manchester Utd
13:59- Sudtirol, preso Mancini dal Campobasso
13:42- Borussia Monchengladbach, arriva Engelhardt dal Como
13:40 – Siracusa, preso Frisenna dal Catania
13.38 – Avellino, arriva Biasci dal Catanzaro
13.33 – Real Sociedad, preso Yangel Herrera dal Girona
13.24 – Bari, preso il giovane Burgio dal Potenza
13.22 – Verona, in arrivo il giovane Veis Yildiz dal Bayern Monaco
13.20 – Foggia, preso Fossati dal Genoa
12.55 – Empoli, in arrivo Ghion dal Sassuolo
12.46 – Pontedera, preso Faggi dal Bari
12.44 – Venezia, in arrivo Bohinen dal Genoa
12.38 – PSV Eindhoven, preso Boadu dal Monaco
12.37 – Bari, in arrivo Darboe dalla Roma
12.32 – Castellon, in arrivo De Nipoti dall’Atalanta Under 23
12.31 – L’Aquila, preso Moussa Seck Ndoye dal Livorno
12.25 – Reggiana, in arrivo Tripaldelli dal Bari
12.24 – Bari, preso Meroni dalla Reggiana
12.14 – Virtus Entella, in arrivo il giovane Del Lungo dall’Atalanta
12.02 – Casa Pisa, preso Livramento dal Verona
11.44 – Pescara, preso il giovane Corazza in prestito dal Bologna
11.24 – Spezia, arriva Fellipe Jack dal Como
11.20- Bournemouth, preso Jimenez dal Milan
10.56 – Persig Bandung, presi Eliano Reijnders e Andrew Jung
10.53 – Reggiana, preso Lambourde dal Verona
10.44 – Como, arriva il giovane Denisovs dal Riga
10.48 – Fiorentina, preso Lamptey dal Brighton
10.42 – Inter, arriva il giovane Joachim Williamson dal Grasshoppers
10.42 – Metz, preso Habib Diallo dal Damac
10.21 – Pisa, arriva Lorran in prestito dal Flamengo
09.27 – Nizza, preso Tiago Gouveia in prestito dal Benfica
09.12 – Monaco, arriva il giovane Stanis Idumbo
08.27 – Nottingham Forest, arriva John Victor dal Botafogo