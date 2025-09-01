Affari Ufficiali LIVE: Emerson Palmieri dal West Ham all’OM

01/09/2025 | 17:59:29

Poche ore ci separano dal gong della finestra estiva del calciomercato in Serie A. Cresce l’attesa per conoscere l’esito delle trattative più in vista dell’estate del calciomercato, ormai giunta agli sgoccioli. Si avvicina il traguardo delle ore 20, dopo sessioni di incontri, colloqui e colpi di scena.

17: 54: Ternana, in prestito dal Pisa arriva Durmush

17: 50: Casertana, Carretta girato in prestito alla Virtus Francavilla

17: 43: Juventus, Nico Gonzalez lascia e va all’Atletico Madrid

17. 40:Giana Erminio, scambio con la Pergolettese: arriva Albertini e parte Pala

17: 39: Napoli tesserato il giovane Barido dalla Juventus

17: 35: Monopoli, il centrocampista Calvano va al Crotone: prestito fino a fine stagione

17: 33: Emerson Palmieri è un nuovo giocatore del Marsiglia di De Zerbi

17: 22: Salernitana, a centrocampo arriva Tascone

17: 20: Aston Villa, Iling-Junior in prestito al West Bromwich Albion

17:16: Elche, preso Adria Pedrosa dal Siviglia.

17:10: Basilea, arriva Flavius Daniliuc dalla Salernitana.

17:04: Olympique Marsiglia, preso Emerson Palmieri dal West Ham.

17:03: Bayer Leverkusen, preso Ezequiel Fernandez dall’Al Qadsiah.

17:02: Anversa, preso Isaac Babadi dal PSV.

17:01: West Bromwich, arriva Samuel Iling-Junior dall’Aston Villa.

17:00: Bournemouth, preso Veljko Milosavljevic dalla Stella Rossa.

16:51: Sampdoria, arriva Barak dalla Fiorentina.

16:41: Nantes, preso Mwanga dallo Strasburgo.

16:35: Leicester, arriva Julian Carranza dal Feyenoord.

16:31: Lorient, arriva Bamo Meite dall’OM.

16:30: Brest, preso Lucas Tousart dall’Union Berlino.

16:15: PAOK, preso Alessandro Bianco dalla Fiorentina.

16:02: Chelsea, arriva Facundo Buonanotte dal Brighton.

15:59: Sporting CP, preso Ioannidis dal Panathinaikos.

15:31: Torino, arriva Nkounkou dall’Eintracht Francoforte.

15:11: Genoa, preso Jean Onana dal Besiktas.

14:58: Strasburgo, arriva Julio Enciso dal Brighton.

14:40: Entella, preso Tommaso Del Lungo dall’Atalanta.

14:35: Torino, preso il giovane Ndime dal Genk

14:25- Aston Villa, preso Lindelof dal Manchester Utd

13:59- Sudtirol, preso Mancini dal Campobasso

13:42- Borussia Monchengladbach, arriva Engelhardt dal Como

13:40 – Siracusa, preso Frisenna dal Catania

13.38 – Avellino, arriva Biasci dal Catanzaro

13.33 – Real Sociedad, preso Yangel Herrera dal Girona

13.24 – Bari, preso il giovane Burgio dal Potenza

13.22 – Verona, in arrivo il giovane Veis Yildiz dal Bayern Monaco

13.20 – Foggia, preso Fossati dal Genoa

12.55 – Empoli, in arrivo Ghion dal Sassuolo

12.46 – Pontedera, preso Faggi dal Bari

12.44 – Venezia, in arrivo Bohinen dal Genoa

12.38 – PSV Eindhoven, preso Boadu dal Monaco

12.37 – Bari, in arrivo Darboe dalla Roma

12.32 – Castellon, in arrivo De Nipoti dall’Atalanta Under 23

12.31 – L’Aquila, preso Moussa Seck Ndoye dal Livorno

12.25 – Reggiana, in arrivo Tripaldelli dal Bari

12.24 – Bari, preso Meroni dalla Reggiana

12.14 – Virtus Entella, in arrivo il giovane Del Lungo dall’Atalanta

12.02 – Casa Pisa, preso Livramento dal Verona

11.44 – Pescara, preso il giovane Corazza in prestito dal Bologna

11.24 – Spezia, arriva Fellipe Jack dal Como

11.20- Bournemouth, preso Jimenez dal Milan

10.56 – Persig Bandung, presi Eliano Reijnders e Andrew Jung

10.53 – Reggiana, preso Lambourde dal Verona

10.44 – Como, arriva il giovane Denisovs dal Riga

10.48 – Fiorentina, preso Lamptey dal Brighton

10.42 – Inter, arriva il giovane Joachim Williamson dal Grasshoppers

10.42 – Metz, preso Habib Diallo dal Damac

10.21 – Pisa, arriva Lorran in prestito dal Flamengo

09.27 – Nizza, preso Tiago Gouveia in prestito dal Benfica

09.12 – Monaco, arriva il giovane Stanis Idumbo

08.27 – Nottingham Forest, arriva John Victor dal Botafogo