Affari ufficiali LIVE: Dest al Milan

Eccoci arrivati al giro di boa di questa sessione rovente di calciomercato estivo che torna, per le battute finali, all’Hotel Gallia, sede storica. Ancora poche ore per sbrogliare le tante operazioni in ballo sia in Italia che all’estero. Oggi alle ore 20.00 termineranno le trattative di questa finestra di mercato fino a quel momento potete seguire la diretta di queste ore caldissime qui, con aggiornamenti in tempo reale.

19.59: Scheidler è un nuovo calciatore del Bari

19.59: Depaoli al Verona

19.58: Izzo dal Torino al Monza

19.58: Kornvig dallo Spezia in prestito al Cosenza

19.57: Amione dal Verona alla Sampdoria

19.56: Dest al Milan dal Barcellona

19.55: Capradossi dallo Spezia al Cagliari

19.55: Pussetto alla Sampdoria

19.50: Sebastian Larsen al Verona

19.47: Inter, ancora un prestito per Salcedo. L’attaccante ceduto al Bari

19.30: Napoli, Ambrosino in prestito al Cosenza

19.27: Como, arriva Da Riva dall’Atalanta

19.22: Schiattarella torna al Benevento

19.20: Benfica, colpo Draxler dal PSG

19. 17: Parma, un giovane arriva il 2006 Mikolajewski

19.03: Spezia, dal Chelsea arriva il laterale gallese Ethan Ampadu

19.02: Adjapong all’Ascoli

18.56: Como, in porta arriva Vigorito dal Cosenza

18.50: Udinese, Benkovic va in prestito al Braunschweig

18.45: Schalke 04, in attacco arriva Kenan Karaman dal Besiktas

18.42: Meite dal Benfica alla Cremonese

18.41: Manchester United, preso Dubravka dal Newcastle



18.39: Fiorentina, dal Cesena arriva il giovane Tommaso Berti

18.35: Ferrarini dalla Fiorentina al Monza

18.30: Claudio Gomes dal Manchester City al Palermo

18.22: Falco al Cagliari

18. 20: Karamoh al Torino

18.08: Lillestrom, acquistato Elias Solberg dalla Juventus

18.05: Durmisi al Leganes

18.03: Lollo dalla Reggina alla Triestina

17. 59: Hernani alla Reggina

17.52: Bartolomei al Perugia

17.50 – Mango Fernandes Eusebio dallo Sporting Lisbona alla Lazio

17.49: Simy dalla Salernitana al Benevento

17.45: Walukiewicz dal Cagliari all’Empoli

17.43: Maniero dall’Avellino alla Turris

17.41: Situm passa al Catanzaro

17.40: Juve Stabia, rinnovano Altobelli e Cinaglia

17.30: Leonardo Rossi dal Milan al Napoli

17.29: Vranckx al Milan

17.25: Simone Verdi dal Torino in prestito al Verona

17.17: Florian Grillitsch all‘Ajax

17.00: Onana è un nuovo giocatore del Lens

16.56: Il Nordsjaelland prende Emil Roback dal Milan

16.50: Weigl passa al Borussia M’Gladbach che lo prende in prestito dal Benfica

16.48: Sudtirol, dall’Empoli arriva Crociata

16.45: Mbaye rescinde con il Bologna

16.40 – Vido è un nuovo attaccante del Palermo

16.32 – Parma, dall’Ostersund arriva il giovane Amoran

16.25: Barcellona, risoluzione consensuale con Braithwaite

16.18 – Bouah alla Reggina a titolo definitivo

16.15 – Gambale dall’Aquila Montevarchi all’Avellino

16.10 – Pescara, dalla Salernitana arriva Edoardo Vergani

16.00 – Siena, preso Castorani: arriva in prestito dall’Ascoli

15.48: Di Stefano è un nuovo attaccante del Gubbio

15.40: Vicenza, dalla Samp arriva in prestito Stoppa

15.37: Bari, De Risio passa al Monopoli

15.35: Sampdoria, preso il giovane 2004 Uberti in prestito dall’Inter

15.22 – Ternana, dalla Salernitana arriva in prestito Mantovani

15.20 – Venezia, dal Pordenone arriva il classe 2005 Okoro

15.15: Posch è un nuovo difensore del Bologna

15.10 – Montalto dalla Reggina passa alla Reggiana

14.55: Alessandria, dallo Spezia arriva in prestito N’Gbesso

14.50: Tupta lascia il Verona e va al Pescara

14.40: Burnley, dal Brentford arriva in prestito l’attaccante Dervisoglu

14.32: Corfitzen è un nuovo giocatore del Lecce

14.30 – Pisa, firmano Tomljenovic e Gaffi

14. 22 – Ganago al Nantes. Ha firmato fino al 2026

14. 20 – Piatek è un nuovo attaccante della Salernitana

14. 10: Wolverhampton ceduto Boly al Nottingham Forest

14.00 – Modena, ceduto in prestito Abdoul Razack Guiebre alla Reggiana

13.50 – Almeria, il giovane Appiah ceduto in prestito al Tenerife in Segunda Division

13.43 – Braga, dal Besiktas arriva il giovane Saatci

13.40: Foggia, dal Napoli arriva in prestito Costa

13.33 – Il Celta Vigo ingaggia Strend Larsen

13.26 – Feyenoord, arrivato Tidjany Touré dal PSG

13.22 – Vuthaj è un nuovo attaccante del Foggia

13.20 – Palermo, rescisso consensualmente il contratto di Michele Somma

13.15 – Hellas Verona, preso Hrustic dal Francoforte

13.13 – Rayo Vallecano, ingaggiato Abdul Mumin

13.08 – Watford, risoluzione del contratto di Danny Rose

13.07 – Siena, arriva in prestito Castorani dall’Ascoli

13.03 – Leicester, ecco Wout Faes dal Reims

13.00 – Celta Vigo, arrivato Jorgen Strand Larsen dall’FC Groningen

12.52 – Cluj, preso Jean-Claude Billong dal Clermont

12.45 – Cremonese, contratto depositato per Jack Hendry arrivato dal Brugge

12.19 – Lipsia, blindato Josko Gvardiol fino al 2027

12.15 – Girona, preso Oriol Romeu dal Southampton

12.00 – PEC Zwolle, ingaggiato Malayro Chakewno Jalaino Bograde in prestito dall’Hoffenheim

11.43 – Troyes, preso Marlos Moreno dal Manchester City

10.35 – Roma Primavera, ecco Jordan Aleksander Majchrzak dal Legia Varsavia

11.29 – Tolosa, arriva in prestito Tsingaras dal PAOK Salonicco

11.23 – Siena, preso De Paoli in prestito dall’Ascoli

11.05 – Manchester City, arrivato ufficialmente Akanji dal Borussia Dortmund

10.46 – Empoli, depositato il contratto, Marko Pjaca in prestito dalla Juventus

10.23 – Siviglia, preso Dolberg in prestito dal Nizza

10.09 – Reims, ceduto Donis in prestito all’APOEL

9.50 – Ajax, Ocampos arrivato ufficialmente dal Siviglia

9.45 – SPAL, risoluzione consensuale con Pabai