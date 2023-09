Gli affari ufficiali dell’ultimo giorno di calciomercato

Si è chiusa alle 20 la finestra dei trasferimenti in Italia per la stagione 2023-24 all’Hotel Sheraton di Milano, sede del calciomercato estivo. I giochi sono conclusi fino alla prossima riapertura che avverrà durante la fase del mercato invernale.

Restano aperte le trattative in Spagna, che seguiranno fino alle ore 22 ed in Francia che si protrarranno fino alle ore 23, stesso orario previsto in Inghilterra (quando, in quest’ultimo, caso in Italia sarà già mezzanotte).

Il mercato rimarrà aperto ancora qualche giorno in Belgio, Svizzera, Croazia, Grecia e Turchia.

Di seguito sono riportati tutti i trasferimenti ufficializzati dai club nel corso della giornata:

00:05: Crystal Palace, acquistato Rob Holding dall’Arsenal

23:59: Tottenham, arriva Brennan Johnson dal Nottingham Forest

23:44: Utrecht, preso Hugo Novoa dall’RB Leipzig

23:38: Girona, tesserato Eric Garcia del Barcellona

23:38: Vendsyssel, arriva Caden Clark dall’RB Leipzig

23:35: Nottingham Forest, c’è Odisseas Vlachodimos dal Benfica

23:34: Manchester United, preso in prestito Sofyan Amrabat dalla Fiorentina

23:34: Luton Town, arriva Sambi Lokonga dall’Arsenal

23:04: Celta Vigo, preso Mihailo Ristic dal Benfica

22:49: Liverpool, Ryan Gravenberch prelevato dal Bayern Monaco

22:48: Barcellona, preso João Cancelo dal Manchester City

22:34: Reggiana, arriva Filippo Melegoni dal Genoa

22:33: Triestina, tesserato Andrea Vallocchia della Reggiana

22:32: Albinoleffe, acquistato Andrea Arrighini dalla Reggiana

22:30: Verona, preso Tomas Suslov dal Groningen

22:20: Porto, arriva Francisco Conceição dall’Ajax

22:18: Barcellona, preso João Félix dall’Atletico Madrid

22:00: Venezia, Michael Cuisance in prestito all’Osnabruck

21:51: Reggiana, arriva Janis Antiste dal Sassuolo

21:15: Reggiana, preso Domen Crnigoj dal Venezia

21:20: Arsenal, Arthur Okonkwo in prestito al Wrexham

21:16: Ascoli, preso Tommaso Milanese dalla Cremonese

21:15: Cittadella, arriva Ahmed Sanogo dalla Vis Pesaro

21:11: Manchester United, Charlie McNeill in prestito allo Stevenage

21:10: Siviglia, arriva Boubakary Soumaré dal Leicester

21:06, Bochum, acquistato Goncalo Paciencia dal Celta Vigo

21:05: Bari, preso Gennaro Acampora dal Benevento

21:00: Udinese, Edoardo Piana ceduto in prestito all’Alessandria

20:55: FeralpiSalò, preso Gaetano Letizia dal Benevento

20:50: Virtus Francavilla, acquistato Nicolas Izzillo dal Pisa

20:40: Getafe, arriva Oscar Rodriguez dal Siviglia

20: 30: Napoli, ceduto Lozano al PSV

20: 25: Vis Pesaro, Cannavò ceduto al Lumezzane

20: 23: Auxerre, Dagba arriva in prestito secco dal PSG

20: 21: Alessandria, arriva il francese Parrinello in difesa

20.05: Empoli, preso Bastoni dallo Spezia

20:00: Torino, arriva Zapata dall’Atalanta

19: 58: Latina, Margiotta ha risolto il contratto

19: 57: Feralpisalò, ecco Kourfalidis in prestito dal Cagliari

19: 55: Ascoli, ceduto Forte al Cosenza

19: 53: Antiontuc dalla Spal al Sassuolo

19: 52: Venezia, Dembele dal Torino

19:51: Bari, arriva Farroni dalla Vis Pesaro

19: 50: Brindisi, dal Vicenza arriva Daniel Cappelletti

19: 48: Davy Klaassen all’Inter dall’Ajax

19: 45: Foggia, arriva Embalo

19: 42: Udinese, dal Bayern Monaco arriva il croato Tikvic

19: 40: Brescia, dal Frosinone arriva Gennaro Borrelli

19: 36: Monopoli, dall’Inter ecco Botis in prestito

19: 34: Fermana, preso Palmucci dal Parma

19: 32: Jovic lascia la Fiorentina e va al Milan

19: 30: Maxime Lopez dal Sassuolo alla Fiorentina

19: 27: Manchester United, torna Evans. Ha firmato un contratto di un anno

19: 25: Udinese, il giovane terzino James Abankwah ceduto in prestito al Charlton

19: 22:Genoa, dallo Standard Liegi arriva Kuavita

19: 20 Astrologo al Bari

19: 04: Perugia, Di Rienzo passa in Serie D alla Sangiovannese

19: 02:Brindisi, arriva Bellucci dalla SPAL

19: 00: Espanyol arriva Keita Balde

18: 55: Cittadella, Felicioli passa a titolo definitivo alla Pergolettese

18: 36: Lazio, per la Primavera arriva il classe 2005 Damyan Yordanov

18.33: Virtus Francavilla arriva Giovinco a titolo definitivo

18.30: Feralpisalò, il centrocampista Musatti in prestito al Fiorenzuola

18.29: Van Bommel prolunga con l’Anversa. Sarà tecnico del club belga fino al 2025

18: 27: Cagliari, dall’AZ arriva il greco Hatzidiakos. Affare a titolo definitivo

18: 22: Novara, dalla SPAL arriva in prestito l’esterno offensivo Ludovico D’Orazio

18. 20:Udinese, c’è il deposito di Payero. Arriva dal Middlesbrough

18.15: Potenza, arriva Schiattarella dal Benevento

18. 10: Udinese, arriva Keinan Davis dall’Aston Villa

18: 06: Il Bologna cede Nico Dominguez al Nottingham Forest a titolo definitivo

18.00: Bologna, arriva Freuler dal Nottingham Forest

17.55: Aramu dal Genoa al Bari

17. 50: Latina, arriva Paganini a centrocampo: contratto annuale

17. 45: Frosinone, preso il talento Ibrahimovic dal Bayern Monaco

17. 44: Reggiana, dall’Atalanta arriva in prestito Jacopo Da Riva

17. 4o: Eintracht: firmano Raebiger e Nkounkou

17: 40: Raebiger e Nkounkou all’Eintracht Francoforte

17: 34: Empoli, Ansah arriva dal Torino

17: 30: Triestina, dal Cosenza arriva Finotto

17: 29: Juventus Next Gen, Mirco Lipari passa in prestito alla Recanatese

17: 25:Spezia: Sala, Sher e Nguiamba hanno risolto il contratto

17: 23: Manchester United, arriva Reguilon in prestito

17: 20: Spezia, arriva Elia dall’Atalanta

17: 15: Sampdoria, depositato il contratto del classe 2005 Dacourt

17: 10: Palermo depositato il contratto di Patryk Peda

17: 00: Nizza, Brahimi in prestito al Brest

16: 55:Cosenza, dal Frosinone arriva Canotto in prestito

16: 54: Vicenza, c’è il rinnovo di Proia: il centrocampista firma fino al 2025

16: 50: Feralpisalò, arriva Letizia in prestito dal Benevento

16: 43:Murillo passa al Nottingham Forest

16: 34: Avellino, ceduto Matera alla Turris

16: 33: Bari, preso Ismail Achik

16: 30: Cremonese, dalla Triestina arriva Rocchetti a titolo definitivo

16: 27: Cremonese, preso Majer

16: 20: PSG, Gharbi va in prestito Stade-Lausanne

16: 16: Lecce, dal Nantes arriva il classe 2004 Edoly Lukoki Mateso

16: 10:Emanuel Vignato dal Bologna a titolo definitivo al Pisa

16: 05:Lazio arriva il brasiliano Filipe Bordon

16.03: Frosinone, Mehdi Bourabia dallo Spezia

16: 00: Cremonese, Emanuel Aiwu passa in prestito al Birmingham City

15: 55:Salernitana, Mamadou Coulibaly passa al Palermo

15: 54: Lecco, dall’Empoli arriva Crociata a titolo definitivo

15: 52: Hellas Verona dal Vitoria arriva il giovane centrocampista Charlys

15. 50:Sassuolo, dal Kuopion Palloseura arriva l’attaccante finlandese Sonosi Daldum

15: 47:Atalanta, preso il classe 2007 Gerard Ruiz de Valdivia Martinez dal Gimnastic

15.44: Jhon Solís dall’Atletico Nacional al Girona

15: 42:Brindisi, dal Cesena arriva Alessandro Albertini a titolo definitivo

15.40: Roma, dal Corinthians arriva il difensore classe 2007 Joao Gabriel

15: 39:Rimini, ecco il centrocampista Lombardi. Firma un contratto triennale

15: 39: Torino, dal PSG arriva in prestito Vimoj Muntu Wa Mungu

15: 30: Marcos Antonio lascia la Lazio e va al Paok Salonicco

15: 22: Messina, dalla Salernitana arriva Jacopo De Matteis

15: 20: Castillejo al Sassuolo in prestito dal Valencia

15: 16:Pontedera, dall’Empoli arriva il centrocampista Ignacchiti

15: 10: Nastasic torna al Maiorca

15: 11: Brindisi, dall’Entella c’è Riccardo Costa

15.03 Verona, arriva Charlys Matheus dal Vitoria Sport Clube

15: 00: Ansu Fati dal Barcellona in prestito al Brighton

14: 24: Ionita dal Pisa in prestito al Lecco

14: 11: Papu Gomez rescinde con il Siviglia

14: 04: Casertana, dal Trento arriva Alessandro Fabbri a titolo definitivo

14: 00: Gagliolo riparte da Cipro. Il difensore ex Reggina firma con l’AEK Larnaca

13: 41:Yaremchuk dal Club Brugge passa al Valencia in prestito

13.20 Catanzaro, ecco Kevin Paride Miranda a titolo temporaneo dal Sassuolo

12.50 Aston Villa, prelevato Clément Lenglet dal Barcelona

12.49 Udinese, preso Thomas Thiesson Kristensen dall’Aarhus

12.40 Valencia, arriva Roman Yaremchuk dal Club Brugge KV

12.19 Feyenoord, ecco Mikki Van Sas dal Manchester City U21

12.18 Frosinone, preso Caleb Okoli dall’Atalanta

12.08 Lazio, arriva Christos Mandas dall’OFI Crete

12.01 Young Boys, preso Ebrima Colley dall’Atalanta

11.40 Swift Hesper, c’è Karim Zedadka in arrivo dal Napoli

11.36 Manchester City, acquistato Matheus Nunes dal Wolverhampton

11.06 Frosinone, arriva Reinier dal Real Madrid

11.05 Nottingham Forest, preso Nuno Tavares dall’Arsenal

11.04 Espanyol, torna in Spagna Marc Jurado dal Manchester United

11.00 Union Berlino, arriva Bonucci dalla Juventus

10.54 Monza, arriva Lorenzo Colombo dal Milan

10.50 Chelsea, preso Cole Palmer dal Manchester City

10.44 Parma, tesserato Gianluca Di Chiara

10.40 Juventus, arriva Patryk Mazur dallo Stal Rzeszów

10.30 Vis Pesaro, c’è Jack de Vries, dal Venezia

10.00 Manchester United, ecco Altay Bayindir dal Fenerbahçe

09.58 Brindisi, tesserato Riccardo Costa, dalla Virtus Entella

09.55 Catanzaro, arriva Kevin Miranda dal Sassuolo

09.54 Az Alkmaar, acquistato Ibrahim Sadiq dall’Hacken

09.21 Audace Cerignola, preso Titas Krapikas