Affari ufficiali LIVE: Achik al Bari

E’ tutto pronto all’Hotel Sheraton di Milano, sede del calciomercato estivo. Alle ore 20 è infatti fissato il termine ultimo per depositare i contratti dei calciatori. Da quel momento in poi i giochi saranno fatti, almeno fino alla finestra di mercato invernale.

Di seguito, saranno riportati, tutti i trasferimenti ufficializzati dai club nel corso della giornata:

16: 34: Avellino, ceduto Matera alla Turris

16: 33: Bari, preso Ismail Achik

16: 30: Cremonese, dalla Triestina arriva Rocchetti a titolo definitivo

16: 27: Cremonese, preso Majer

16: 20: PSG, Gharbi va in prestito Stade-Lausanne

16: 16: Lecce, dal Nantes arriva il classe 2004 Edoly Lukoki Mateso

16: 10:Emanuel Vignato dal Bologna a titolo definitivo al Pisa

16: 05:Lazio arriva il brasiliano Filipe Bordon

16: 00: Cremonese, Emanuel Aiwu passa in prestito al Birmingham City

15: 55:Salernitana, Mamadou Coulibaly passa al Palermo

15: 54: Lecco, dall’Empoli arriva Crociata a titolo definitivo

15: 52: Hellas Verona dal Vitoria arriva il giovane centrocampista Charlys

15. 50:Sassuolo, dal Kuopion Palloseura arriva l’attaccante finlandese Sonosi Daldum

15: 47:Atalanta, preso il classe 2007 Gerard Ruiz de Valdivia Martinez dal Gimnastic

15.44: Jhon Solís dall’Atletico Nacional al Girona

15: 42:Brindisi, dal Cesena arriva Alessandro Albertini a titolo definitivo

15.40: Roma, dal Corinthians arriva il difensore classe 2007 Joao Gabriel

15: 39:Rimini, ecco il centrocampista Lombardi. Firma un contratto triennale

15: 39: Torino, dal PSG arriva in prestito Vimoj Muntu Wa Mungu

15: 30: Marcos Antonio lascia la Lazio e va al Paok Salonicco

15: 22: Messina, dalla Salernitana arriva Jacopo De Matteis

15: 20: Castillejo al Sassuolo in prestito dal Valencia

15: 16:Pontedera, dall’Empoli arriva il centrocampista Ignacchiti

15: 10: Nastasic torna al Maiorca

15: 11: Brindisi, dall’Entella c’è Riccardo Costa

15: 00: Ansu Fati dal Barcellona in prestito al Brighton

14: 24: Ionita dal Pisa in prestito al Lecco

14: 11: Papu Gomez rescinde con il Siviglia

14: 04: Casertana, dal Trento arriva Alessandro Fabbri a titolo definitivo

14: 00: Gagliolo riparte da Cipro. Il difensore ex Reggina firma con l’AEK Larnaca

13: 41:Yaremchuk dal Club Brugge passa al Valencia in prestito

13.20 Catanzaro, ecco Kevin Paride Miranda a titolo temporaneo dal Sassuolo

12.50 Aston Villa, prelevato Clément Lenglet dal Barcelona

12.49 Udinese, presto Thomas Thiesson Kristensen dall’Aarhus

12.40 Valencia, arriva Roman Yaremchuk dal Club Brugge KV

12.19 Feyenoord, ecco Mikki Van Sas dal Manchester City U21

12.18 Frosinone, preso Caleb Okoli dall’Atalanta

12.08 Lazio, arriva Christos Mandas dall’OFI Crete

12.01 Young Boys, preso Ebrima Colley dall’Atalanta

11.40 Swift Hesper, c’è Karim Zedadka in arrivo dal Napoli

11.36 Manchester City, acquistato Matheus Nunes dal Wolverhampton

11.06 Frosinone, arriva Reinier dal Real Madrid

11.05 Nottingham Forest, preso Nuno Tavares dall’Arsenal

11.04 Espanyol, torna in Spagna Marc Jurado dal Manchester United

11.00 Union Berlino, arriva Bonucci dalla Juventus

10.54 Monza, arriva Lorenzo Colombo dal Milan

10.50 Chelsea, preso Cole Palmer dal Manchester City

10.44 Parma, tesserato Gianluca Di Chiara

10.40 Juventus, arriva Patryk Mazur dallo Stal Rzeszów

10.30 Vis Pesaro, c’è Jack de Vries, dal Venezia

10.00 Manchester United, ecco Altay Bayindir dal Fenerbahçe

09.58 Brindisi, tesserato Riccardo Costa, dalla Virtus Entella

09.55 Catanzaro, arriva Kevin Miranda dal Sassuolo

09.54 Az Alkmaar, acquistato Ibrahim Sadiq dall’Hacken

09.21 Audace Cerignola, preso Titas Krapikas