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Gli affari ufficiali dell’ultimo giorno di calciomercato: Gnonto alla Fiorentina

01/09/2026 | 22:50:03

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Lo scoccare delle ore 20:00 ha messo fine alle trattative di questa finestra di mercato italiana. Qui sotto troverete gli affari ufficiali avvenuti in questa ultima giornata di calciomercato.

21.30: Fiorentina, Wilfred Gnonto arriva dal Leeds

21.30: Brighton, Igor Julio va al Burnley

21.07: Lazio, Dia va al Rennes

21.05: Torino, arriva Patterson dall’Everton

21.05: Sunderland, arriva Danso dal Tottenham

21.00: Torino, arriva Braganca dallo Sporting

20.51: Savoia, arriva Giorgio Tumbarello dal Perugia

20.42: Monza, arriva Saba Goglichidze dall’Udinese

20.33: RB Lipsia, Neil El Aynaoui arriva in prestito con diritto di riscatto dalla Roma

20.31: Atletico Madrid, arriva Jonathan David in prestito dalla Juventus

20.27: Palermo, risolto il contratto di Blin

20.26: Latina, risolto il contratto di Orazio Panitteri

20.20: Borussia Dortmund, Nwaneri in prestito dall’Arsenal

20.19: Audace Cerignola, arriva Marco Meli dalla Juve Stabia

20.17: Pescara, arriva Jacopo Sardo in prestito dal Milan

20.08: Lazio, risoluzione consensuale del contratto di Samuel Gigot

19.59: Cagliari, arriva Nzola dalla Fiorentina

19.59: Fiorentina, arriva Pedro Goncalves dallo Sporting

19.59: Torino, arriva Mandragora dalla Fiorentina

19.59: Avellino, arriva in prestito dal Sassuolo Alessandro Di Bitonto

19.59: Avellino, arriva in prestito dallo Spezia Emanuele Adamo

19.56: Juve Stabia, risolto il contratto di Alessandro Louati

19.55: Woltemade alla Juventus

19.51: Braganca al Torino

19.50 Renate, tesserato Motoc

19.49: Dolomiti Bellunesi, arriva in prestito dal Napoli il difensore Christian Garofal

19.48: Drahen al Genoa

19:48: Casertana, arriva in prestito dal Catania il centrocampista Francesco Di Tacco

19. 47: Auxerre, tesserato Archer

19.46: Südtirol, Vimercati scende in Serie C: è stato ceduto al neopromosso Treviso

19.45: Napoli, ceduto Lindstrom in prestito con diritto di riscatto al Salisburgo

19,41: Gudmundsson lascia la Fiorentina e va alla Lazio

19.40: Barletta, dall’Avellino arriva Della Rocca

19.38: Carpi, Rigo va in prestito al Giugliano

19.35: Ascoli, rescissione con il portiere Barosi

19.30: Catania, dal Cagliari arriva Cavuoti

19.28: Atalanta, dal Bologna arriva Rowe

19.25: Union Saint Gilloise, rinnova Kevin McAllister

19.10: Salernitana, arriva Celiento dal Casarano

19.08: Casarano, arriva Matino dalla Salernitana

19.05: Sambenedettese, rescissione con Semprini dopo 7 anni

19.00: Como, ceduto Kuhn al Borussia Moenchengladbach

18.55: Novara, dall’Empoli arriva Brancolini

18,54: Racing Santander, dal Bayer Leverkusen arriva Belocian

18.53: Spezia, risoluzione del contratto con Cassata

18.5o: Bologna, ingaggiato Mbangula

18.42: Genoa, ingaggiato il figlio di Robinho

18.40: Moise Kean dalla Fiorentina al Como

18.39: Werder Brema, dal Bayer Leverkusen arriva Arhur

18.34: Juventus, al Sudtirol ceduto Anghelé

18.30: Padova, ceduto Favale alla Casertana

18.28: Pro Patria, Maddalon in prestito dalla Fiorentina

18.25: Liverpool, Elliott in prestito al Valencia

18.23: Albinoleffe, dal Bari arriva Faggi

18.20: Catanzaro, dal Monza arriva Loubao

18.15: Parma, tesserato Ortiz

18.10: Feyenoord, risoluzione per Ivanusec

18.05: Parma, ceduto Sorensen al Celtic

18.00: Livorno, preso Vaseli dal Sudtirol

17.55: Verona, arriva Ekuban

17.50: Lecce, dal Villarreal arriva Palomares

17.45: Cremonese, ceduto Cabianca in prestito al Catania

17.40: Vicenza, dalla Reggiana arriva Papetti

17.35: Parma, tesserato il giovane Paumi Mateos, in arrivo dal Barcellona

17.30: Livorno, dalla Juve Stabia arriva Morachioli

17.25: Vicenza, Della Morte ceduto al Bari

17.20: Novara, ceduto Citi alla Virtus Francavilla

17.15: Benevento, dalla Roma arriva Mannini

17. 1o: Newcastle, ingaggiato Fernandez-Pardo

17.05: Modena, dalla Cremonese arriva Folino

17.02: Atalanta, Vismara in prestito alla Juve Stabia

16.55: Carrarese, dal Pisa arriva in prestito Bonfanti

16.54: Vicenza, ceduto Cavion alla Reggiana

16.50: Scafatese, dal Benevento arriva Ferrara

16.48: Vado, dall’Union Brescia arriva Denis Hercheligiu

16.45: Crotone, dalla Juve Stabia arriva Andreoni

16.30: Atalanta, dal Cosenza arriva il portiere Pompei per l’Under 23

16. 25: Genoa, dal Verona arriva Fabbri

16.20: Livorno, dal Monaco arriva Badoro

16.05: Parma, in porta tesserato Ghidotti

16.00: Spazia, tesserato il centrocampista Kaleb Jimenez dal Catania

15.55: Monza, arriva Zeballos

16.50: Bayer Leverkusen, torna Diaby

16.40: Sorrento, tesserato Loreto

16.33: Sambenedettese, ceduto Konate alla Vis Pesaro

15.30: Barcellona, dall’Arsenal arriva Gabriel Jesus

15.21: Udinese, Mlacic girato in prestito al Watford

15.14: Sampdoria, dal Monza arriva Delli Carri

15.10: Verona, dal Sassuolo arriva Iannoni. Contratto fino al 2030

15.00: Chelsea, Ahanor girato in prestito al Crystal Palace

14.55: Parma, ceduto Balogh al Westerlo

14.45: Parma, dal Fenerbahce arriva in prestito Diego Carlos

14.44: Pescara, dalla Roma arriva in prestito Nardin

14.40: Venezia, saluta Farji che passa all’Heerenveen

14.38: Arezzo, dal Cesena arriva Olivieri

14.16: Torino, Tyron Alexandre dall’Osnabruck

14.14: Albinoleffe, Lamine Ballo prestito di un anno dall’Inter

13.58: Udinese, ecco Jovanovic dallo Stoccarda

13.57: Carrarese, arriva Nicola Ravaglia

13.56: Juventus arriva Sarr dal Tottenham

13.35: Amburgo, arriva Fabio Vieira dall’Arsenal

13:23: Torres ecco Bunino dal Cittadella

13:12: Sambenedettese, tesserato Magnaghi dal Campobasso

13:11: Virtus Entella, ingaggiato Kritta dal Lecco

12:59: Sassuolo, arriva Ibrahim Sulemana dall’Atalanta

12:55: Spezia, rescinde il contratto Shagaxle

12:43: Lumezzane, Ravaglioli tesserato dal Bologna

12:36: Aston Villa ecco Mbaye dal PSG

12:30: Chelsea, arriva Ahanor dall’Atalanta

11:45: Lille, preso Ayase Ueda dal Feyenoord

11:41: Padova, preso Galazzi dal Monza

11:35: Racing Santander, arriva Martin dal Genoa

11:33: Ravenna, preso Casiraghi dal Sudtirol

11:30: Atalanta, rescissione consensuale con Bakker

11:12: Potenza, rinnova D’Auria fino al 2028

10:48: Empoli, arriva Bandinelli dallo Spezia

10:42: Lipsia, Marc Guiu dal Chelsea

10:40: Osasuna, preso Del Castillo dal Brest

10:35: Sassuolo, preso Caleta-Car dal Lione

10:17: Strasburgo, Conrad Harder dal Lipsia

10:00: Torino, preso Rafik Belghali dall’Hellas Verona

 