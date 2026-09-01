Gli affari ufficiali dell’ultimo giorno di calciomercato: Dia al Rennes
01/09/2026 | 21:20:03
Lo scoccare delle ore 20:00 ha messo fine alle trattative di questa finestra di mercato italiana. Qui sotto troverete gli affari ufficiali avvenuti in questa ultima giornata di calciomercato.
21.07: Lazio, Dia va al Rennes
21.05: Torino, arriva Patterson dall’Everton
21.00: Torino, arriva Braganca dallo Sporting
20.51: Savoia, arriva Giorgio Tumbarello dal Perugia
20.33: RB Lipsia, Neil El Aynaoui arriva in prestito con diritto di riscatto dalla Roma
20.31: Atletico Madrid, arriva Jonathan David in prestito dalla Juventus
20.26: Latina, risolto il contratto di Orazio Panitteri
20.20: Borussia Dortmund, Nwaneri in prestito dall’Arsenal
20.19: Audace Cerignola, arriva Marco Meli dalla Juve Stabia
20.17: Pescara, arriva Jacopo Sardo in prestito dal Milan
20.08: Lazio, risoluzione consensuale del contratto di Samuel Gigot
19.59: Cagliari, arriva Nzola dalla Fiorentina
19.59: Fiorentina, arriva Pedro Goncalves dallo Sporting
19.59: Torino, arriva Mandragora dalla Fiorentina
19.59: Avellino, arriva in prestito dal Sassuolo Alessandro Di Bitonto
19.59: Avellino, arriva in prestito dallo Spezia Emanuele Adamo
19.56: Juve Stabia, risolto il contratto di Alessandro Louati
19.55: Woltemade alla Juventus
19.51: Braganca al Torino
19.50 Renate, tesserato Motoc
19.49: Dolomiti Bellunesi, arriva in prestito dal Napoli il difensore Christian Garofal
19.48: Drahen al Genoa
19:48: Casertana, arriva in prestito dal Catania il centrocampista Francesco Di Tacco
19. 47: Auxerre, tesserato Archer
19.46: Südtirol, Vimercati scende in Serie C: è stato ceduto al neopromosso Treviso
19.45: Napoli, ceduto Lindstrom in prestito con diritto di riscatto al Salisburgo
19,41: Gudmundsson lascia la Fiorentina e va alla Lazio
19.40: Barletta, dall’Avellino arriva Della Rocca
19.38: Carpi, Rigo va in prestito al Giugliano
19.35: Ascoli, rescissione con il portiere Barosi
19.30: Catania, dal Cagliari arriva Cavuoti
19.28: Atalanta, dal Bologna arriva Rowe
19.25: Union Saint Gilloise, rinnova Kevin McAllister
19.10: Salernitana, arriva Celiento dal Casarano
19.08: Casarano, arriva Matino dalla Salernitana
19.05: Sambenedettese, rescissione con Semprini dopo 7 anni
19.00: Como, ceduto Kuhn al Borussia Moenchengladbach
18.55: Novara, dall’Empoli arriva Brancolini
18,54: Racing Santander, dal Bayer Leverkusen arriva Belocian
18.53: Spezia, risoluzione del contratto con Cassata
18.5o: Bologna, ingaggiato Mbangula
18.42: Genoa, ingaggiato il figlio di Robinho
18.40: Moise Kean dalla Fiorentina al Como
18.39: Werder Brema, dal Bayer Leverkusen arriva Arhur
18.34: Juventus, al Sudtirol ceduto Anghelé
18.30: Padova, ceduto Favale alla Casertana
18.28: Pro Patria, Maddalon in prestito dalla Fiorentina
18.25: Liverpool, Elliott in prestito al Valencia
18.23: Albinoleffe, dal Bari arriva Faggi
18.20: Catanzaro, dal Monza arriva Loubao
18.15: Parma, tesserato Ortiz
18.10: Feyenoord, risoluzione per Ivanusec
18.05: Parma, ceduto Sorensen al Celtic
18.00: Livorno, preso Vaseli dal Sudtirol
17.55: Verona, arriva Ekuban
17.50: Lecce, dal Villarreal arriva Palomares
17.45: Cremonese, ceduto Cabianca in prestito al Catania
17.40: Vicenza, dalla Reggiana arriva Papetti
17.35: Parma, tesserato il giovane Paumi Mateos, in arrivo dal Barcellona
17.30: Livorno, dalla Juve Stabia arriva Morachioli
17.25: Vicenza, Della Morte ceduto al Bari
17.20: Novara, ceduto Citi alla Virtus Francavilla
17.15: Benevento, dalla Roma arriva Mannini
17. 1o: Newcastle, ingaggiato Fernandez-Pardo
17.05: Modena, dalla Cremonese arriva Folino
17.02: Atalanta, Vismara in prestito alla Juve Stabia
16.55: Carrarese, dal Pisa arriva in prestito Bonfanti
16.54: Vicenza, ceduto Cavion alla Reggiana
16.50: Scafatese, dal Benevento arriva Ferrara
16.48: Vado, dall’Union Brescia arriva Denis Hercheligiu
16.45: Crotone, dalla Juve Stabia arriva Andreoni
16.30: Atalanta, dal Cosenza arriva il portiere Pompei per l’Under 23
16. 25: Genoa, dal Verona arriva Fabbri
16.20: Livorno, dal Monaco arriva Badoro
16.05: Parma, in porta tesserato Ghidotti
16.00: Spazia, tesserato il centrocampista Kaleb Jimenez dal Catania
15.55: Monza, arriva Zeballos
16.50: Bayer Leverkusen, torna Diaby
16.40: Sorrento, tesserato Loreto
16.33: Sambenedettese, ceduto Konate alla Vis Pesaro
15.30: Barcellona, dall’Arsenal arriva Gabriel Jesus
15.21: Udinese, Mlacic girato in prestito al Watford
15.14: Sampdoria, dal Monza arriva Delli Carri
15.10: Verona, dal Sassuolo arriva Iannoni. Contratto fino al 2030
15.00: Chelsea, Ahanor girato in prestito al Crystal Palace
14.55: Parma, ceduto Balogh al Westerlo
14.45: Parma, dal Fenerbahce arriva in prestito Diego Carlos
14.44: Pescara, dalla Roma arriva in prestito Nardin
14.40: Venezia, saluta Farji che passa all’Heerenveen
14.38: Arezzo, dal Cesena arriva Olivieri
14.16: Torino, Tyron Alexandre dall’Osnabruck
14.14: Albinoleffe, Lamine Ballo prestito di un anno dall’Inter
13.58: Udinese, ecco Jovanovic dallo Stoccarda
13.57: Carrarese, arriva Nicola Ravaglia
13.56: Juventus arriva Sarr dal Tottenham
13.35: Amburgo, arriva Fabio Vieira dall’Arsenal
13:23: Torres ecco Bunino dal Cittadella
13:12: Sambenedettese, tesserato Magnaghi dal Campobasso
13:11: Virtus Entella, ingaggiato Kritta dal Lecco
12:59: Sassuolo, arriva Ibrahim Sulemana dall’Atalanta
12:55: Spezia, rescinde il contratto Shagaxle
12:43: Lumezzane, Ravaglioli tesserato dal Bologna
12:36: Aston Villa ecco Mbaye dal PSG
12:30: Chelsea, arriva Ahanor dall’Atalanta
11:45: Lille, preso Ayase Ueda dal Feyenoord
11:41: Padova, preso Galazzi dal Monza
11:35: Racing Santander, arriva Martin dal Genoa
11:33: Ravenna, preso Casiraghi dal Sudtirol
11:30: Atalanta, rescissione consensuale con Bakker
11:12: Potenza, rinnova D’Auria fino al 2028
10:48: Empoli, arriva Bandinelli dallo Spezia
10:42: Lipsia, Marc Guiu dal Chelsea
10:40: Osasuna, preso Del Castillo dal Brest
10:35: Sassuolo, preso Caleta-Car dal Lione
10:17: Strasburgo, Conrad Harder dal Lipsia
10:00: Torino, preso Rafik Belghali dall’Hellas Verona