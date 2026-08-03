Affare Diomandé, il direttore sportivo del Lipsia precisa: “L’accordo non è ancora chiuso con il Real”

03/08/2026 | 17:06:41

Il direttore sportivo del Lipsia Marcel Schafer ha parlato ai microfoni di Sky Sport Germania circa l’affare Yan Diomandé – Real Madrid. Queste le parole: “Non siamo ancora arrivati a quel punto della trattativa. Alcuni sedicenti esperti di mercato hanno affermato qualche giorno fa che l’accordo era concluso o che era praticamente fatto. Semplicemente non è così. C’è stato un cambio di agenti. Il nostro referente ora è Roc Nation. Non credo che il trasferimento salterà per questo motivo, ammesso che ci sia un trasferimento in primo luogo”.

Foto: Sito Bundesliga