Afena Gyan, dal Ghana alla Serie A a suon di gol

Nella serata vincente della Roma di ieri sera a Cagliari, c’è certamente quella di Felix Afena Gyan, ragazzino, classe 2003, lanciato nella mischia da Mourinho subito dopo il vantaggio dei sardi.

Sì, classe 2003, 18 anni. Un attaccante arrivato alla Roma nel marzo di quest’anno, per rinforzare la Primavera giallorossa di De Rossi.

E gli scout romanisti c’hanno visto giusto, perchè Afena Gyan, dal suo Ghana, ha conquistato Trigoria a suon di gol. Può vantare già sei gol in cinque partite nel campionato Primavera, rappresentando una delle punte di diamante delle giovanili giallorosse. Mourinho l’ha portato con se in panchina dopo la disfatta di Bodo, quando ha deciso di lasciar fuori rosa 5 elementi, tra cui Borja Mayoral, che dovrebbe essere il sostituto di Abraham in attacco.

A Cagliari, con la Roma sotto 1-0, Mourinho decide di gettare nella mischia il giovane Felix, al posto di Vina. La personalità non gli manca, visto che ha subito provato a segnare la rete del pareggio, con un controllo e un bellissimo tiro al volo in area, deviato in corner. La Roma ha poi vinto, e sarà un caso, la squadra ha trovato determinazione proprio con l’innesto di Afena Gyan.

La sua storia è incredibile. Si innamora della Roma nell’arile 2018, quando i giallorossi di Di Francesco stendono il Barcellona 3-0 e volano in semifinale di Champions. Il suo sogno di giocare con quei colori si avvera nel marzo 2021, quando gli scout della Roma lo osservano in Ghana, in una accademia, dove la madre lo aveva iscritto.

E da allora, la storia di Felix è pronta per essere riscritta, essendo già il primo classe 2003 a giocare una partita di Serie A con la maglia della Roma. Ora gli manca solo segnare il primo gol, ma con questa personalità, non tarderà ad arrivare.

Foto: Twitter Roma