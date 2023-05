Aereo disegna la “N” del Napoli sul Golfo

Nel pomeriggio del 9 maggio nel Golfo di Napoli si è assistito ad un evento abbastanza particolare. Grazie al sito Flightradar24 che traccia i voli di tutti gli aerei sui cieli del nostro Pianeta si è potuto notare la strana rotta che ha preso un aereo. Infatti il velivolo Tecnam P-2008JC decollato a Capua alle 15:02 è atterrato nello stesso luogo alle 16:38, dopo aver disegnato una enorme “N” racchiusa in un cerchio, come nel logo della società sportiva Calcio Napoli per celebrare il terzo Scudetto. Un evento certamente spettacolare, che ha dimostrato tutta l’abilità del pilota. La notizia ha conquistato ogni social e sono tanti i commenti ironici dal web.

Foto: Instagram Napoli