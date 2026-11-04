AEK-Real Madrid, Tsartas avverte i Blancos: “Se si fidano troppo, può costare caro”

04/11/2026 | 09:47:04

Tsartas ha sottolineato come l’AEK possa mettere in difficoltà gli spagnoli, soprattutto grazie all’atmosfera che si respirerà allo stadio: “Per una partita così non servono discorsi motivazionali dell’allenatore. I ragazzi daranno tutto e non renderanno le cose facili al loro avversario”. L’ex giocatore greco ha poi indicato nell’atteggiamento del Real Madrid il fattore che potrebbe determinare l’esito della partita: “La gara dipenderà dalla voglia e dall’atteggiamento dei giocatori del Madrid. Se scenderanno in campo concentrati e mostreranno le loro qualità, ci sarà poco da fare. Ma questo non succede sempre”. Da qui l’avvertimento ai Blancos: “L’AEK sa di aver bisogno della massima concentrazione e di un impegno assoluto. I tifosi li trascineranno il più lontano possibile, ma sono realista: il livello delle due squadre non è paragonabile. Se però loro si fidano troppo, vengono a passeggiare e senza grinta, può costare caro”. Tsartas ha anche spiegato come l’AEK possa provare a mettere in difficoltà la formazione di Mourinho: “Pressando, tenendo il pallone il più possibile per non lasciarli dominare a piacimento, con precisione nei passaggi e, soprattutto, evitando errori nella circolazione che permettano loro di sviluppare il loro impressionante contropiede. Bisognerà fare tutto alla perfezione”. L’ex centrocampista ha riconosciuto i progressi del Real Madrid sotto la guida di Mourinho: “Sì, è un blocco più solido e più forte. È ben protetto dietro, con le linee vicine e con aiuti reciproci. Con gli spazi è letale. Ma se l’altra squadra è ordinata, vedo che hanno più capacità rispetto a prima di far circolare il pallone con pazienza fino a trovare gli spazi. È un Madrid migliore”. Un giudizio positivo anche su Arda Güler, protagonista della crescita dei Blancos: “È un ragazzo di grande classe. Finalmente è esploso grazie alla fiducia del suo allenatore. Il gioco offensivo del Madrid passa in gran parte da lui e migliora le azioni. È un grande talento e, se manterrà la continuità, potrà essere un punto di riferimento per molti anni”. Infine, Tsartas ha indicato Jude Bellingham come uno dei giocatori più importanti della squadra spagnola: “È speciale. Non so se sia il leader, ma parliamo di un giocatore impressionante. Dà equilibrio tra centrocampo e attacco, ha forza, è molto bravo tecnicamente, sorprende con la sua conduzione e sa leggere le partite. Per me è stato il giocatore chiave del Clásico”.

Foto: instagram Guler