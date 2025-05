Aebischer: “Se battiamo il Milan ci saranno tante lacrime. Siamo forti nonostante le cessioni”

14/05/2025 | 13:21:53

Michel Aebischer, centrocampista del Bologna, a poche ore dalla finale di Coppa Italia con il Milan, ha parlato a The Athletic: “Io non pensavo saremmo stati di nuovo così forti. Non perché alcuni giocatori siano andati via, ma perché con un nuovo allenatore serve tempo. Serve conoscerlo, capire cosa vuole, come vuole attaccare e difendere”. Sul percorso in Champions: “All’inizio era presto per noi: stavamo ancora imparando il gioco di Italiano e inserendo nuovi giocatori. Forse se la Champions fosse cominciata due mesi dopo avremmo fatto più punti”.

FOTO: X Bologna