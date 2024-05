Aebischer: “Non ci basta l’Europa League, siamo concentrati sulla Champions”

Michel Aebischer, centrocampista del Bologna, parla al magazine settimanale del club rossoblù: “La partita contro il Torino è stata difficile perché ti vengono sempre uomo su uomo, ma non abbiamo giocato male. Ci prendiamo il punto, dobbiamo migliore nella creazione delle occasioni. Nessuno era contento, volevamo tutti vincere. Anche se poi abbiamo scoperto che eravamo qualificati in Europa League… Ma siamo concentrati sulla Champions”.

Sul rapporto con Motta: “Sento la sua fiducia e per me è importante. Do sempre il massimo in partita e negli allenamenti, sono arrivato da tre anni e all’inizio è stato difficile ambientarmi in Italia arrivando dal calcio svizzero. Ora sono migliorato”.

Foto: Instagram Bologna