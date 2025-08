Aebischer è arrivato a Pisa: inizia l’avventura con i toscani. Ora la firma

03/08/2025 | 12:30:16

Aebischer è arrivato a Pisa, inizia l’avventura del centrocampista ex Bologna. Il giocatore è arrivato in Toscana per dare il via all’esperienza alla corte di Gilardino, nelle prossime ore avverranno le visite mediche di rito e la firma sul contratto. Una trattativa che vi abbiamo raccontato nei dettagli dallo scorso 20 luglio. Un’idea nata dopo che Italiano aveva comunicato al giocatore di non essere intocccabile nel suo Bologna e che ha portato alla fine il centrocampista a sposare il progetto del club neopromosso, che cercava un rinforzo di spessore a centrocampo.

Foto: Instagram Svizzera