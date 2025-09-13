Adzic: “Sto vivendo un sogno. Devo rimanere con i piedi per terra e migliorare”

13/09/2025 | 21:44:18

Vasilije Adžić, centrocampista della Juventus, match winner del derby d’Italia, ha parlato in conferenza stampa a fine gara.

Queste le sue parole: “È un sogno giocare per la Juve e fare il gol vittoria in una partita del genere. Voglio ringraziare i compagni e lo staff perché mi hanno dato fiducia”.

Cosa ti chiede Tudor? “Devo migliorare in fase difensiva. Ci vuole tempo. Voglio pensare giorno per giorno e imparare tutto, non solo in fase difensiva”.

Vlahovic cosa ti ha detto dopo il gol? “Mi ha ripetuto ‘magico’ “.

Questa vittoria che carica vi da in vista della partita di Champions?

“Vogliamo pensare partita dopo partita”.

Quanto è stato importante l’anno scorso con la Next Gen? Cosa ti auguri per quest’anno? “L’anno scorso è stato importante per capire con è il calcio in Italia. Adesso voglio dimostrare di meritarmi questa maglia. Voglio stare coi piedi per terra e allenarmi bene”.

Foto: X Juventus