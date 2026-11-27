Adzic dopo l’operazione: “Ne uscirò ancora più forte. Grazie a tutti per il supporto”

27/11/2026 | 12:25:50

Il giovane centrocampista bianconero ha aggiornato i tifosi sulle proprie condizioni dopo l’intervento chirurgico. Attraverso un messaggio pubblicato sui social, Adzic ha confermato che l’operazione è riuscita e ha mostrato determinazione in vista del percorso di recupero: “Accetto questa sfida con determinazione e ne uscirò ancora più forte”, come si legge dal suo profilo instagram: “Dio, so che non mi daresti mai qualcosa che non posso affrontare. Accetto questa sfida con determinazione e ne uscirò ancora più forte. Queste cose possono succedere, ma ciò che conta di più è come reagiamo.

​L’operazione è andata bene. Grazie a tutti per il supporto e i messaggi, a presto”.

Foto: x Sassuolo