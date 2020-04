Aritz Aduriz rinvia il ritiro dal calcio giocato. L’esperto attaccante dell’Athletic Bilbao, classe 1981, aveva annunciato l’intenzione di appendere le scarpette al chiodo al termine della stagione, ma prima vuole alzare al cielo l’ultimo trofeo di una grande carriera: la Coppa del Re. Il trofeo, infatti, sarà una questione basca fra il suo Athletic di Bilbao e la Real Sociedad di San Sebastian. “La pandemia mette tutto in secondo piano. La cosa più importante in questo momento non è il calcio, né tantomeno lo è il mio addio al calcio – le parole dello stesso Aduriz -. Ci sono cose molto più importanti da risolvere e affrontare. Sono sicuro che, con l’aiuto di tutti, le risolveremo”.

Foto: Twitter ufficiale Athletic Bilbao