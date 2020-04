Aduriz: “Il mio ritiro? Ora non conta, ci sono cose più importanti da risolvere”

Aritz Aduriz, attaccante dell‘Athletic Club, ha parlato anche del suo futuro attraverso i canali ufficiali del club basco: “Il momento che stiamo attraversando a causa del Coronavirus ci obbliga a mettere le cose in prospettiva. La cosa che conta oggi non è il mio ritiro, il calcio in generale o se giocheremo la finale di Copa del Rey. Ci sono cose più importanti da risolvere in questo periodo. Sono sicuro che con il contributo di tutti e facendo ognuno la nostra parte riusciremo a superarlo”.

Foto: Twitter ufficiale Athletic Bilbao