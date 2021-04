Aduriz: “Giocare contro Sergio Ramos era un calvario. Una volta mi sono fatto espellere per una gomitata a Diarra, ma era rivolta a lui”

Ariz Aduriz ha smesso con il calcio, l’ex attaccante dell’Athletic Bilbao ha parlato a Radio Marca delle lotte sul campo soprattutto contro Sergio Ramos. Aduriz ha confessato anche di essersi fatto espellere una volta per colpa del difensore del Real Madrid. Ecco le parole riportate da Marca: “Ovviamente, e gliel’ho detto tante volte, giocare contro Ramos era un calvario all’epoca. La coppia Ramos-Pepe era molto divertente . Mi divertivo molto, ma l’ho detto tante volte a Sergio: era dura. Devo dire che non l’ho mai detto, una volta sono stato espulso dal Bernabéu perché ho dato una gomitata terribile a Diarra, orribilmente brutta, non sono per niente orgoglioso, ma quel gomito era per Sergio. Ho sbagliato nel salto e ho colpito con tutta la mia forza. Adesso ho un affetto e un’amicizia bellissima con Sergio, ma sono state partite difficili”.

Foto: Twitter ufficiale Athletic Bilbao