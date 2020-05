Adrien Silva: “Joao Mario è un giocatore magico. Ora vi spiego perché”

Adrien Silva, centrocampista del Monaco in prestito dal Leicester, ha parlato a Eleven Sports del suo ex compagno di squadra allo Sporting Lisbona e di Nazionale, Joao Mario: “Giocavamo sempre insieme, ma João era centrocampista offensivo, mentre io e Willian giocavamo più in dietro, quindi lo vedevamo ogni momento, ed era belo vedere come lui gestiva la pala. Sempre che avevamo alcun problema, noi li passavamo palla e lui risolveva tutto. Per me, João Mário è un giocatore magico e può ancora crescere molto, è stato speciale giocare e vincere al suo fianco.”

Foto: sito ufficiale Sporting Lisbona