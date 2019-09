Adrian: “Sarebbe stato emozionante tornare al Betis”

In estate, Adrian Sa Miguel del Castillo ha lasciato dopo sei stagioni il West Ham per approdare al Liverpool campione d’Europa come vice di Alisson. Quella diretta ad Anfield non era però l’unica strada percorribile per il portiere spagnolo, che avrebbe anche potuto scegliere un ritorno al Real Betis, nelle cui giovanili è cresciuto e nella cui prima squadra ha esordito da professionista. A riguardo ha parlato lo stesso diretto interessato ai microfoni di Canal Sur Radio: “Sarebbe stato molto emozionante, dopo sei stagioni fuori, tornare a Siviglia. A chiunque piace stare vicino alla propria gente. Continuo ad essere socio del Betis, lo è anche la mia famiglia che va a vedere ogni partita. Sarebbe stata una buona opzione. Alla fine, nel calcio, un giorno si è qui e un altro si è lì. Non è stato il momento adatto. Il Betis aveva Joel Robles e ha preso Dani Martin come nuovo portiere. Auguro loro tutto il meglio e dal mio canto continuerò a tifare Betis da lontano. L’opzione che ho selto alla fine, comunque, non è stata così male… In questo momento sto vivendo un anno da sogno“.

Foto: twitter Liverpool