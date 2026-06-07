Adrian Molina: “La Conference? A poco a poco, è diventato il sogno di un intero quartiere. Abbiamo imparato che non si può vincere sempre”

07/06/2026 | 13:30:18

Il portiere del Rayo Vallecano Adrian Molina, ha concesso un’intervista a MARCA. Queste le sue parole:

“Il percorso in Conference? È stato qualcosa di insolito per il club perché non era mai successo prima nella nostra storia. All’inizio, è stata una novità che ci ha riempito di enorme entusiasmo e, a poco a poco, è diventato il sogno di un intero quartiere. Era un obiettivo che non era nei piani di nessuno all’inizio della stagione, ma abbiamo capito che era possibile e abbiamo lottato per raggiungerlo fino all’ultimo momento. Il non riuscire a vincere in finale? È stata dura. Raggiungere una finale richiede uno sforzo enorme, sia per noi che per tutte le persone che ci hanno sostenuto. Vedere così tanti tifosi che hanno viaggiato da lontano da Madrid, con tutti i sacrifici che questo comporta per le loro famiglie, ci ha reso ancora più desiderosi di regalare loro qualcosa per cui esultare. Non è stato possibile, e abbiamo imparato una lezione importante: non si può vincere sempre. Ci siamo davvero goduti il ​​percorso, ma queste sono anche esperienze che ti aiutano a imparare e a migliorare per la prossima volta”.

Foto: sito Rayo Vallecano