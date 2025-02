ADORANTE, UN ANNO PER DIVENTARE IL RE DI CASTELLAMMARE

La Juve Stabia vola in Serie B. La compagine campana, neopromossa, vola in zona playoff. Per le vespe un cammino meraviglioso, sesto posto, 39 punti, obiettivo salvezza ormai raggiunto ampiamente con mesi di anticipo. Il trascinatore della compagine di Guido Pagliuca è il bomber Andrea Adorante. Per lui, 12 gol in 24 presenze, praticamente un gol ogni due partite di media.

Un impatto devastante per lui in Serie B, per lui che è ormai il re di Castellammare. In un anno, nel golfo di Napoli, Adorante si è preso sulle spalle le Vespe, trascinando la Juve Stabia a suon di gol, prima alla promozione diretta in Serie B (sbaragliando la concorrenza di Avellino e Benevento) e poi ad un grande piazzamento tra i cadetti.

Adorante fu acquistato dalla Triestina, lo scorso 4 gennaio 2024, prestito con diritto di riscatto. A Trieste ormai era ai margini, giocava poco, era la quarta punta. A Castellammare è nato un bomber vero. Da gennaio 2024 ad aprile, 12 gol in 18 presenze, trascinatore in B delle Vespe. Ora la riconferma al primo anno in Serie B.

Classe 2000, Adorante ha iniziato a giocare al Parma, il club della sua città natale, prima di passare all’Inter. Lì è stato determinante per i numerosi successi dell’Inter nelle giovanili, ma nonostante sia stato più volte in panchina con la prima squadra, non ha mai fatto il suo debutto con i nerazzurri. Inoltre, i tanti infortuni hanno minato la sua crescita e magari una carriera più di alto livello.

Dopo essere tornato al Parma nell’estate 2019, Adorante ha fatto il suo debutto tra i professionisti, con il Parma il 5 dicembre 2019, in una partita di Coppa Italia contro il Frosinone, iniziando da titolare nella vittoria per 2-1 della sua squadra.

Adorante ha fatto il suo debutto in Serie A il 28 settembre 2020, giocando gli ultimi 10 minuti di una vittoria per 4-1 contro il Bologna. Il 28 ottobre 2020 ha segnato il suo primo gol da professionista, il terzo del Parma nella vittoria per 3-1 in coppa contro il Pescara.

Il 23 gennaio 2021, Adorante è passato alla Virtus Francavilla in prestito per il resto della stagione in Serie C. Il 2 agosto 2021 si trasferisce in prestito all’ACR Messina. Qui mette a referto la sua prima stagione buona, giocando con continuità, 31 presenze, segnando 8 gol.

Il 13 luglio 2022 Adorante ha firmato un contratto triennale con la Triestina che punta su di lui per un progetto importante e che punta alla risalita in Serie B. Ma le cose non vanno come il club desidera e anche l’attaccante vuole. A Trieste segna 10 gol totali in due stagioni e mezzo. Nel 2023-24, viene messo ai margini, come quarta punta. Poi l’intuizione della Juve Stabia, lo scorso gennaio 2024. E da lì non si è più fermato, diventando re indiscusso a Castellammare in un anno. E non vuole fermarsi.

Adorante è un attaccante completo e di assoluto valore, con potenzialità sicuramente da massima serie, alla quale potrà ambire in futuro continuando nel percorso di crescita intrapreso. Rapido, bravo di testa, rapace in area, può dimostrare ancora tanto.

Foto: sito Juve Stabia