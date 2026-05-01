Adorante: “Ce l’abbiamo fatta. Sono felice per me, ma soprattutto per la squadra”

01/05/2026 | 18:47:58

L’attaccante del Venezia, Andrea Adorante, ha commentato in conferenza stampa la promozione in Serie A del club. Queste le sue parole:

“Ce l’abbiamo fatta, era l’unica cosa che volevamo. Siamo contentissimi, mi sono passate davanti tante emozioni. Sono felice per me, ma soprattutto per la squadra: siamo tutti ambiziosi e volevamo raggiungere questo traguardo insieme. Finalmente ce l’abbiamo fatta. A chi dedico la promozione? La dedica va sicuramente alla mia compagna: abbiamo vissuto tante cose insieme, positive e negative, e lei mi sostiene sempre. Poi ai miei familiari, ai miei genitori e a tutte le persone che mi vogliono bene e mi sono state vicine nel bene e nel male. L’italiano più prolifico tra A e B con 17 gol? Sono contento. Fin dall’inizio ho detto che questo percorso era soprattutto di crescita qui a Venezia e così è stato. Sono felice di aver raggiunto questi numeri con questa maglia e di potermi giocare un campionato del genere. Spero di avere l’opportunità anche nella prossima stagione, lavorerò per farmi trovare pronto”.

Foto: sito Venezia