Adopo: “L’Atalanta è una grande opportunità per crescere. Gasperini è tra i migliori in Italia”

Intervenuto in conferenza stampa, il nuovo centrocampista dell’Atalanta, Ndary Adopo, ha così parlato: “Devo ringraziare il Torino, mi ha fatto conoscere il calcio italiano ed è il club che mi ha portato in Italia, devo essere riconoscente. Non ho avuto dubbi, è un’opportunità per crescere ancora di più. Juric e Gasperini hanno un sistema di gioco simile, ma non guardo questo: Gasperini è uno dei mister più forti in Italia. Atalanta da avversario? È sempre stata una squadra tosta, organizzata, difficile da affrontare. Sono arrivato due-tre giorni fa, ho visto la città ed è davvero tranquilla. Mi piace tanto”.

Poi ha proseguito parlando del gol al Milan in Coppa Italia: “C’è ancora molto da fare. Oggi sono davvero contento perché sarà un momento decisivo per la mia carriera. Ho segnato il mio primo gol in Italia all’Atalanta, in Primavera: sì me lo ricordo, fu una partita bellissima”. Infine, sul suo ruolo: “Io sono centrocampista, ma come ho detto prima mi metto a disposizione della squadra e del mister, dove mi mette io gioco. Spero di fare il massimo per la squadra”.

Foto: Screen Sito Atalanta