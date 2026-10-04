Adopo guarda a McTominay e Rabiot: “Voglio avere il loro impatto sulle partite. Se riuscirò a migliorare sarò contento”

04/10/2026 | 20:57:34

Il centrocampista del Cagliari, Michel Adopo, ha concesso un’intervista a Sky Sport. Queste le sue parole:

“Credo che in Serie A ci siano tanti centrocampisti bravi a inserirsi, penso a McTominay del Napoli o a Rabiot del Milan. Sono completi e riescono a fare le due fasi, cambiando le partite. Io voglio essere uno di quelli che hanno questo impatto. Se posso migliorare a livello di statistiche rispetto all’anno scorso e fare meglio, sarò contento. Io penso di essere un giocatore che premia il collettivo della squadra quando abbiamo la palla, proponendo gioco. Se non abbiamo la palla, cerco invece di aiutare il compagno a fare quella corsa in più, quindi per me è normale correre”.

Foto: sito Cagliari