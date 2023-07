Michel Adopo è ufficialmente un nuovo giocatore dell’Atalanta, che lo ha tesserato dopo la fine del suo contratto con il Torino, squadra in cui ha giocato per 5 anni. La notizia era già stata anticipata lo scorso 23 maggio da Gianluigi Longari per Sportitalia. A dare notizia del trasferimento è stata la Lega Serie A tramite il proprio sito web.

Foto: Twitter Torino