Adopo-Atalanta a parametro zero: tutto confermato 10 giorni dopo

Michel Adopo si appresta a diventare un nuovo calciatore dell’Atalanta. Conferme sulla notizia anticipata lo scorso 23 maggio da Gianluigi Longari per Sportitalia, dove metteva il centrocampista classe 2000 in orbita orobici, vista la scadenza fissata a giugno con il Torino. In stagione il francese ha totalizzato solo 11 presenze, 9 in Serie A e 2 in Coppa Italia.

Foto: Twitter Torino